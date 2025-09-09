赤ちゃんがラッパのおもちゃを吹いていたら、ハスキー犬も演奏に参加しはじめて…？赤ちゃん・ハスキー犬・柴犬の音楽会が話題になり、投稿は記事執筆時点で8万9000回再生を突破。「たまらなく可愛い」「コラボ上手」といった声が寄せられています。

【動画：『ラッパのおもちゃ』で遊ぶ赤ちゃん→隣にいた大型犬が…まさかの『とんでもなく尊い音楽隊』】

赤ちゃんとハスキー犬が音楽会を開催

TikTokアカウント「wanwanland00」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「ロッキー」くんと赤ちゃんが音楽会を開催した時の様子。

ある日、赤ちゃんがラッパのおもちゃを吹いて遊んでいたら、ロッキーくんが隣で「わお～ん」と遠吠えしはじめたというのです。

赤ちゃんがピーピーとラッパを鳴らすのに合わせて、歌うように遠吠えし続けるロッキーくん。仲良くセッションする姿は、あまりにも尊いです。

柴犬は巻き込まれて困惑気味…？

その場には柴犬の「リア」ちゃんもいたのですが、ロッキーくんのように演奏には参加せずに、困ったような表情を浮かべながら立ち尽くしているだけだったとか。

どうやら一応音楽隊の一員に加わっているものの、おとなしい性格ゆえにノリノリになれないようです。「変なことに巻き込まれちゃった…」と言わんばかりの気まずそうな姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

そしてリアちゃんが静かに立ち去ったのを機に、演奏終了。赤ちゃんはリアちゃんに代わる音楽隊のメンバーを獲得したいのか、「吹いてみる？」というように投稿者さんにラッパを差し出したそう。いつか新メンバーが加わって、もっと豪華でカオスな音楽会が開催される日がくるかもしれませんね！

この投稿には「かわいいのが集まってる」「柴ちゃんのちょっと迷惑そうな顔が面白いｗ」「仲間に入りたい」「コンサートチケット買いますw」といったコメントが寄せられています。

個性豊かな5匹のワンコたち

投稿者さんのお家には他にも「ケニー」くん・「コア」ちゃん・「レオン」くんという3匹の柴犬がいて、総勢5匹のワンコたちが仲良く暮らしているそうです。

お散歩後に洗った足が乾くのを待っている姿を見るだけでも、性格の違いが出ていて面白いという5匹。個性豊かなワンコたちと一緒なら、笑顔の絶えない日々を過ごせそうですね！

5匹のワンコたちの可愛い姿や、ご家族との愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「wanwanland00」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「wanwanland00」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。