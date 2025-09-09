ゴミ出しから帰ると、コーギーが…。飼い主さんが、ゴミ出しから帰るのを楽しみにしている理由を捉えたその光景は記事執筆時点で103万回を超えて表示されており、4.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ゴミ出しで外出→家に帰った瞬間、犬が壁で…何度も見たくなる『まさかの行動』】

ゴミ出しから帰ると、犬が…

Xアカウント『@komachiaya_』に投稿されたのは、コーギー「こまち」ちゃんのお姿。飼い主さんは、ゴミ出しの日にはいつもより１つ多くの『楽しみ』があるのだといいます。

飼い主が『部屋に入るのが楽しみな理由』に反響

それは、ゴミ出しから帰ってきた飼い主さんをお出迎えするこまちちゃんのお姿を見ること。その場所や体勢、表情は日によって異なるようで、『今日はどんなお出迎えかな』と、ついつい楽しみにしてしまうのだとか。

この日のお出迎えスタイルは…壁からひょっこりとお顔だけを出して『あ、ゴミ出し行ってたん？』とでも言うかのような表情を浮かべていたというこまちちゃん。

大歓迎しているというわけでもなく、ただただゴミ出しから無事に帰宅した飼い主さんを見守っているかのような、余裕のあるその振る舞いがあまりにも愛おしく、飼い主さんはいつもワクワクしながら帰宅するのだそう。

ゴミ出しという、ちょっぴり面倒臭ささえ感じてしまいがちな行動さえも楽しみに変えてしまうこまちちゃんの可愛さは多くの人々に愛犬との暮らしの素晴らしさを届けることとなったのでした。

この投稿には「ゴミ出しから帰ってきたら楽しみが待ってるなんて最高」「今回も寝待ちが可愛すぎ」「やる気なしなの可愛い」「おかえり～の声が聞こえる」「パンからお餅になっちゃった」などのコメントが寄せられています。

日本地図にも変身可能…？

元気いっぱい、５歳のこまちちゃんは甘えん坊でマイペースな女の子。お気に入りのチーズ蒸しパンのクッションがあれば、日本地図にも変身できてしまうのです。

チーズ蒸しパンクッションに挟まったり、上に乗ったり、日本地図になったり…。ついつい頬が緩んでしまうこまちちゃんの愛くるしいお姿は、日々コーギーの魅力を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@komachiaya_」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。