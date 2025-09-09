スタンレー ブラック・アンド・デッカーは、ツールブランド「DEWALT（デウォルト）」から、専用のレールプラットフォームに各種アクセサリーを装着することで機能的かつスタイリッシュな収納を実現する「ガレージアクセサリー」シリーズ4種を発表した。9月中旬からプロショップ、ホームセンター、オンラインショップなどで発売する。





同製品は、ガレージの壁面やラック、車内の荷室などにマウントできる「金属収納レール」に、各種フックや収納カップなどのアクセサリーを自在に着脱して構成できる収納システム。電動工具やアクセサリー、ハンドツールをはじめ、ネジやビットなどの小物類、ガーデンツール、計測器、コード類まで幅広い用途に対応する。また同時発売されるストレージシステム「TOUGHSYSTEM 2.0 DXLシリーズ」2種の側面ラックにも直接装着することができる。





長さ52cmおよび122cmサイズの「金属収納レール」、耐荷重22kgで園芸工具やスコップなどのガーデンツールなども安定して収納できる「スタンダードフック」、ドライバーやレンチなどの各種ハンドツール、計測器など幅広い収納に対応する3種形状の「ガレージフック8個セット」、4.5kgの耐荷重かつ手軽に出し入れできるフロントオープン構造の「ガレージ収納カップ」をラインアップする。

［小売価格］2310円〜9130円（税込）

［発売日］9月中旬

スタンレー ブラック・アンド・デッカー＝https://asia.blackanddecker.global