亀田製菓は、「105g 亀田の柿の種 ピーナッツなし うましお 6袋詰」「73g 亀田の柿の種 ピーナッツなし うましお」（以下、「亀田の柿の種 ピーナッツなし うましお」）を、9月8日から発売する。

昨年3月に発売を開始した「亀田の柿の種 うましお」は、ガーリックやネギをきかせた“特製旨みブレンドオイル”を追いがけすることで、ピリッとした辛さは抑えながらもパンチのある、旨みたっぷりなしお味の「亀田の柿の種」。「亀田の柿の種 うましお」は、親子で楽しめるおやつとして消費者から好評を得ており、昨年で最も売れた米菓新商品No.1（出典：インテージ SRI＋ 2024年1月〜12月 推計販売規模金額）を獲得した。



今回、うましお味の柿の種だけをじっくり味わいたい消費者のために、「亀田の柿の種 ピーナッツなし うましお」を新発売する。ピーナッツが入っていないため、うましおならではの旨みたっぷりな風味と、やみつきになる新クリスピー食感をひたすら楽しめる。

［小売価格］

105g 亀田の柿の種 ピーナッツなし うましお 6袋詰：220円前後

73g 亀田の柿の種 ピーナッツなし うましお：150円前後

（すべて税込）

［発売日］9月8日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp