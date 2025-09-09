吉野家は、9月8日から12月25日11時までの期間、全国の吉野家店舗（一部店舗では実施していない）において、朝4時から昼11時までの間に店内またはテイクアウトで税込300円以上の会計をした消費者に、当日から翌朝11時まで利用できる「税込100円引きレシートクーポン」を配付する。

吉野家の朝食メニュー「朝牛セット」は、牛丼にみそ汁と小鉢がついたお得なセットメニュー。セットの小鉢は玉子、半熟玉子、ミニサラダ、納豆、お新香の合計5品の中から好きな1品を選べる。

吉野家の「朝定食」は、忙しい朝でも手軽に栄養バランスがとれるよう、和食の基本である「一汁三菜」をテーマとしている。メニューは全6種類で、ご飯とみそ汁、おかず3品で構成されるお得で理想的な朝食メニューとなっている。

「定番の朝定」の、「納豆定食」「特朝定食」「焼魚定食」もあるのでこの機会に賞味してほしい考え。「朝定食」を注文した消費者はご飯増量・おかわりが無料となっている。

なお、一部店舗では販売していないまた、店舗によって商品の価格や販売時間が異なる場合がある。一部店舗では定食のおかわり無料サービスを実施していないん。

吉野家は本物の「うまさ」を提供することにこだわり、消費者の日々の生活に寄り添った「うまい、やすい、はやい」の価値を提供できるよう努めていく考え。

［配布開始日］9月8日（月）

吉野家＝https://www.yoshinoya.com