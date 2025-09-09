オプテージは9日、MVNOサービス「mineo」でAndroidスマートフォン「arrows Alpha」と「OPPO A5x」を9月10日に発売すると発表した。価格は8万5272円と1万9272円。

arrows Alpha

「arrows Alpha」はFCNT製のAndroidスマートフォン。arrowsシリーズの最上位モデルとされ、耐久性、AI機能、急速充電などが大きな特徴。おサイフケータイ、指紋認証、eSIMにも対応する。チップセットは「 Dimensity 8350 Extreme」。

価格は8万5272円。24回（3553円/月×24回）または36回（2497円＋2365円/月×35回）の分割払いでも購入できる。mineoのドコモプランとauプランで利用でき、eSIMもサポートする。

OPPO A5x

「OPPO A5x」はオウガジャパン製の4G対応スマートフォン。約6.7インチのLCD液晶ディスプレイ（1604×720）や約3200万画素のメインカメラを備える。メモリーは4GB、ストレージは128GB、チップセットはSnapdragon 6s 4G Gen 1を搭載する。

価格は1万9272円。24回（803円/月×24回）または36回（792円＋528円/月×35回）の分割払いでも購入できる。mineoのドコモプランとauプラン、ソフトバンクプランで利用できる。eSIMは非対応。