「本当美人すぎる」上田竜也、“美女と密会”ショット公開＆“虚偽の発言”を謝罪「知ってたよ」「綺麗なお顔」
元KAT-TUNの上田竜也さんは9月8日、自身のInstagramを更新。プライベートの“密会”ショットを公開しました。
【写真】“美女”のツーショット
また「皆様方にお詫び申し上げます」と書き出し、「トークィーンズにて歩き方はすでに更生している等の発言いたしましたが オンエアーを見た謎解きはディナーのあとでの共演者の方によると今も全く変わってないそうです 下向いてても俺が来たとわかるそうです 虚偽の発言があった事をここにお詫び申し上げます」と、自身の“歩き方”が今までと変わっていないことを謝罪しました。
コメントでは、「嶺亜ちゃん本当美人すぎる」「幸せなツーショットだね」「上田くんやっぱりあざといですよ」「そろそろいい加減、この美人と美人の動画出しません？？？？？？？」「歩き方たっちゃんらしくて良いと思います」「歩き方、知ってたよ」「歩いているだけで絵になる男ですからね」「上様はヤンキーな感じがカッコイイです」「綺麗なお顔」など、さまざまな声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】“美女”のツーショット
「上田くんやっぱりあざといですよ」「今日も稽古終わり美女と密会」とつづり、男性アイドルグループ・KEY TO LITの中村嶺亜さんとのツーショットを1枚載せている上田さん。2人ともリラックスした表情をカメラに向かって見せています。
また「皆様方にお詫び申し上げます」と書き出し、「トークィーンズにて歩き方はすでに更生している等の発言いたしましたが オンエアーを見た謎解きはディナーのあとでの共演者の方によると今も全く変わってないそうです 下向いてても俺が来たとわかるそうです 虚偽の発言があった事をここにお詫び申し上げます」と、自身の“歩き方”が今までと変わっていないことを謝罪しました。
「美女と野獣と犬達」8月21日には「美女と野獣と犬達」と、中村さんと互いに犬を抱く写真を公開していた上田さん。2人の仲の良さが伝わってきます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)