人気ぬいぐるみアート「The TOMODACHI！」のソフビがGETできるかも？東京駅の展示イベントに注目
JR東京駅改札内・グランスタ東京にあるVINYL GALLERY（ビニール ギャラリー）にて、9月18日（木）〜10月1日（水）の期間、ぬいぐるみアーティスト・SIO（シオ）さんによる作品を集めた展示イベント『The TOMODACHI！ Solo Exhibition LIFE SIDE #01』が開催されます。
カプセルトイやソフビなどを手掛けるケンエレファントとの共同企画であるこの個展では、SIOさんが手掛けるアートTOY作品「The TOMODACHI！」初のソフビフィギュアも登場。
展示作品はオンラインで抽選販売されるほか、ソフビのみ数量限定で店頭販売もあるので必見ですよ。
ぬいぐるみ「The TOMODACHI！」がクセになるかわいさ
「The TOMODACHI！」は、“毛の生えたフィギュア”をコンセプトに展開する、ぬいぐるみのアートTOY作品。
国内外のパペット番組やクレイアニメ、海外ホームコメディなどを見て育ったという、大人気ぬいぐるみアーティストのSIOさんが制作するシリーズで、びっくり目玉とペロリな舌が特徴です。
唯一無二の個性にあふれた「The TOMODACHI！」は、見るほどクセになる…。
SIOさんは、愛の攻防戦がかわいらしいキャラクター、「ホイッピ＆ラッピ」のデザインとパペット制作にも携わっているんですよ。
東京駅内で展示イベント『LIFE SIDE #01』が開催
少しよれたTシャツ、妙に気合いの入った髪型、食べかけのまま置かれた朝ごはんなど、曖昧な輪郭のまま、街の隅っこでひっそりと佇む、「The TOMODACHI！」。
『The TOMODACHI！Solo Exhibition LIFE SIDE #01』では、そんな名もない住人たちを、こっそり観察して記録したシリーズが展示されます。
ストリートスナップのような視点で、人物の気配や暮らしの断片を落とし込んだという、「The TOMODACHI！」の表情やバリエーションに注目してみて。もしかしたら、その「The TOMODACHI！」は、あなた自身かもしれません…！
初のソフビも登場＆販売されるよ
「The TOMODACHI！」初となる「ソフビフィギュア」（税込1万9800円）は、イベント初日の9月18日（木）発売。
JR東京駅改札内・グランスタ東京にあるショップVINYLでも、数量限定で店頭販売されます。
高さ25.5cmのソフビは、全3種類でお目見え。
淡いパープルのスウェットに身を包んでいるのは、『#1 スウェットを着たソフビのトモダチ！』（写真中央）です。なんだか憎めない表情に、見れば見るほど愛着が湧いてきませんか？
キャップを被って斜め上を見上げている『#2 スウェットを着たソフビのトモダチ！』（写真右）は、ちょっぴりやんちゃそうな雰囲気。
目を閉じてベロを出している『#3 スウェットを着たソフビのトモダチ！』（写真左）は、脱力した表情に頬がゆるんじゃいますね。
ソフビの顔パーツには磁石が内蔵されていて、簡単に付け替えを楽しめますよ。
直営店のVINYLおよびKENELE STORE（オンラインストア）でソフビを購入すると、暗闇で光る「蓄光顔パーツ」が数量限定でもらえるので、気になる人はVINYL GALLERY公式Instagramなどを要チェック！
展示された「The TOMODACHI！」作品は抽選販売されるんだって
ソフビを含む、『The TOMODACHI！Solo Exhibition LIFE SIDE #01』の展示作品は、KENELE STOREにて抽選販売が実施されます。
イベントはJR東京駅構内で開催されるから、お出かけとあわせて楽しむのも◎ ポップな「The TOMODACHI！」たちに会いに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょう。
The TOMODACHI！Solo Exhibition LIFE SIDE #01
会場：JR東日本東京駅構内 1F グランスタ東京内 VINYL GALLERY（東京都千代田区丸の内1-9-1）
期間：2025年9月18日（木）〜10月1日（水）
営業時間：平日、土曜 8:00〜22:00／日・連休最終日の祝日 8:00〜21:00 ※最終日はギャラリースペースのみ〜19:00
入場料：無料
特設ページ
https://kenelephant.co.jp/
VINYL GALLERY公式Instagram
@vinylgallery_tokyo
KENELE STORE（オンラインストア）
https://kenelestore.jp/
「The TOMODACHI！」公式Instagram
@the_tomodachi_
参照元：株式会社ケンエレファント プレスリリース
カプセルトイやソフビなどを手掛けるケンエレファントとの共同企画であるこの個展では、SIOさんが手掛けるアートTOY作品「The TOMODACHI！」初のソフビフィギュアも登場。
ぬいぐるみ「The TOMODACHI！」がクセになるかわいさ
「The TOMODACHI！」は、“毛の生えたフィギュア”をコンセプトに展開する、ぬいぐるみのアートTOY作品。
国内外のパペット番組やクレイアニメ、海外ホームコメディなどを見て育ったという、大人気ぬいぐるみアーティストのSIOさんが制作するシリーズで、びっくり目玉とペロリな舌が特徴です。
唯一無二の個性にあふれた「The TOMODACHI！」は、見るほどクセになる…。
SIOさんは、愛の攻防戦がかわいらしいキャラクター、「ホイッピ＆ラッピ」のデザインとパペット制作にも携わっているんですよ。
東京駅内で展示イベント『LIFE SIDE #01』が開催
少しよれたTシャツ、妙に気合いの入った髪型、食べかけのまま置かれた朝ごはんなど、曖昧な輪郭のまま、街の隅っこでひっそりと佇む、「The TOMODACHI！」。
『The TOMODACHI！Solo Exhibition LIFE SIDE #01』では、そんな名もない住人たちを、こっそり観察して記録したシリーズが展示されます。
ストリートスナップのような視点で、人物の気配や暮らしの断片を落とし込んだという、「The TOMODACHI！」の表情やバリエーションに注目してみて。もしかしたら、その「The TOMODACHI！」は、あなた自身かもしれません…！
初のソフビも登場＆販売されるよ
「The TOMODACHI！」初となる「ソフビフィギュア」（税込1万9800円）は、イベント初日の9月18日（木）発売。
JR東京駅改札内・グランスタ東京にあるショップVINYLでも、数量限定で店頭販売されます。
高さ25.5cmのソフビは、全3種類でお目見え。
淡いパープルのスウェットに身を包んでいるのは、『#1 スウェットを着たソフビのトモダチ！』（写真中央）です。なんだか憎めない表情に、見れば見るほど愛着が湧いてきませんか？
キャップを被って斜め上を見上げている『#2 スウェットを着たソフビのトモダチ！』（写真右）は、ちょっぴりやんちゃそうな雰囲気。
目を閉じてベロを出している『#3 スウェットを着たソフビのトモダチ！』（写真左）は、脱力した表情に頬がゆるんじゃいますね。
ソフビの顔パーツには磁石が内蔵されていて、簡単に付け替えを楽しめますよ。
直営店のVINYLおよびKENELE STORE（オンラインストア）でソフビを購入すると、暗闇で光る「蓄光顔パーツ」が数量限定でもらえるので、気になる人はVINYL GALLERY公式Instagramなどを要チェック！
展示された「The TOMODACHI！」作品は抽選販売されるんだって
ソフビを含む、『The TOMODACHI！Solo Exhibition LIFE SIDE #01』の展示作品は、KENELE STOREにて抽選販売が実施されます。
イベントはJR東京駅構内で開催されるから、お出かけとあわせて楽しむのも◎ ポップな「The TOMODACHI！」たちに会いに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょう。
The TOMODACHI！Solo Exhibition LIFE SIDE #01
会場：JR東日本東京駅構内 1F グランスタ東京内 VINYL GALLERY（東京都千代田区丸の内1-9-1）
期間：2025年9月18日（木）〜10月1日（水）
営業時間：平日、土曜 8:00〜22:00／日・連休最終日の祝日 8:00〜21:00 ※最終日はギャラリースペースのみ〜19:00
入場料：無料
特設ページ
https://kenelephant.co.jp/
VINYL GALLERY公式Instagram
@vinylgallery_tokyo
KENELE STORE（オンラインストア）
https://kenelestore.jp/
「The TOMODACHI！」公式Instagram
@the_tomodachi_
参照元：株式会社ケンエレファント プレスリリース