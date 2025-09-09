「一瞬亀梨くんかと思ったよww」河合郁人、“水分補給”ショットが「イケ散らかしてる」と話題に！
A.B.C-Zの元メンバーでタレントの河合郁人さんは9月8日、自身のInstagramを更新。ソロショットを公開したところ「超イケメン」「色気やば」などの声が寄せられています。
【写真】河合郁人のイケメンな“水分補給”ショット
ファンからは「超イケメン」「めっちゃ男前やん！」「イケ散らかしてる」「ワイルドだなあ！」「色気やば」「河合担が倒れそうな写真」「一瞬亀梨くんかと思ったよww」など、称賛の声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「河合担が倒れそうな写真」河合さんは「今日も1日暑かった」とつづり、1枚の写真を投稿。「#水分補給」とあるように水を飲む姿が写っています。無造作な髪やトップスのボタンが開いているのが、とても色っぽいです。
「海×イケメン最高すぎー！」ソロショットをたびたび投稿している河合さん。1日には「思い出の場所」とつづり、海辺で撮影した写真を公開しました。ノースリーブのシャツを着用した姿に「海×イケメン最高すぎー！」「安定に顔がいい」といった反響が寄せられています。今後の投稿にも期待したいですね。
