エアコンの室外機は外気温50度想定で作られている？ 室外機カバーをつければ問題ない？ 節約効果についても解説

「50度対応」は一部機種の強化仕様

従来の家庭用エアコンは、50度を前提にした設計ではありませんでした。しかし現在は、酷暑でも止まりにくいことを訴求する強化機も登場しています。あるメーカーでは、複数シリーズが「屋外温度が50度でも運転が止まらない」と明記されています。

しかし、一般的な機種は外気温40度程度までを想定しているため、50度対応は上位機種に限られる耐暑仕様と考えるのが妥当でしょう。

また、「50度対応」であっても十分な冷房能力を発揮できる保証ではありません。高温環境では能力が低下する場合もあるため、設置環境に配慮することが重要です。



室外機カバーは通風確保が大前提！ 使うなら屋根型や日よけシェードがおすすめ

経済産業省資源エネルギー庁の資料では、省エネ・節電のために「室外機周辺の障害物を取り除き、直射日光を避ける」ことを推奨しています。

おもに冷房効率を左右するのは、室外機の熱交換と吸排気の流れです。大手メーカーでも、エアコンを使っている間は、排気を妨げる室外機カバーを外すことを推奨しており、吹出口・吸込口の一部でも塞ぐと効率低下を招きます。

日射対策をするなら、通風を妨げない屋根型シェードやすだれなどを使用しましょう。なお、メーカーによっては純正の「日よけ屋根」アクセサリーを用意する例もあります。



室外機カバーの設置で約10％の節電効果も！

夏になると、ホームセンターや通販サイトで「室外機カバー」をよく見かけます。直射日光を遮り機器の劣化を防ぐ、あるいは節電効果があると紹介されることもありますが、実際はどうなのでしょうか。

とある検証によると、室外機への日射を85％カットした場合、約10％の節電効果が確認されています。

例えば、8畳用のエアコンで1ヶ月の冷房代が約1550円程度の場合、家族でエアコンが4台ある家庭では、1ヶ月で約620円の節約になる計算です。なお、節電効果を高めるにはカバーの設置だけでなく、次の方法も有効です。



・風の通り道を確保する

・フィルターをこまめに清掃する

・サーキュレーターを併用する

・設定温度を見直す

・遮光カーテンを使う



これらを組み合わせることで、より高い節電効果が期待できます。



まとめ

エアコンの「外気温50度対応」は一部の強化機能で、一般的な機種は外気温40度程度までを想定しています。通気性の悪い箱型カバーは逆効果になり得る一方、屋根型シェードなどは節電に有効でしょう。そのうえで、室外機の前に障害物などを置かないように注意しましょう。

このほか、設定温度の見直しやこまめなフィルター清掃も合わせれば、節約効果は着実に積み上がります。酷暑にも耐える機種選びと適切な環境整備で、電気代を最適化していきましょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー