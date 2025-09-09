日本銀行、金利を引き上げ続ける方針？ 世界情勢の“不透明さ”が家計にも影響か

なぜ日本銀行は金利を引き上げ続ける方針なのか？

日本銀行は、長年続いた金融緩和からの脱却、いわゆる「金融政策の正常化」を進めています。2025年1月には政策金利を0.25％から0.5％に引き上げました。これは、安定的に2％前後の物価上昇を目指す中で、実質金利を調整し金融環境を整えるためです。

日本銀行の副総裁は、「金利のある世界」を理想像とし、成長と分配の好循環が進んで緩やかな物価上昇が定着していく姿を目指していると述べています。国際通貨基金（IMF）も、日本銀行が2025年と2026年にそれぞれ2回の利上げを行うと予測しています。



世界情勢の不透明さはなぜ金利政策に影響するのか？

日本銀行の政策運営にとって、グローバル経済の不透明さは大きなリスク要因です。一部報道によると、米国の関税政策に伴うコスト増が日本経済に悪影響を及ぼしかねないとして、金利決定では慎重な判断が必要としています。

また、為替を含む市場の安定を重視するとした上で、「経済や物価の情勢が改善すれば利上げを進める方針に変わりはない」とも言及されています。

エコノミストを対象にしたある調査では、日米間の関税合意を受けて「年内追加利上げの可能性が高まった」との見方が増えているようです。

10月の利上げを予想する回答が最も多く、年内の追加利上げを見込む割合も過半数に上昇しました。こうした不確実要因の変化が利上げ判断につながり、家計への影響を長期的に左右しています。



金利上昇は家計にどのような影響を及ぼすのか？

金利が上昇することで、私たちの生活に直接的な影響が及びます。



・住宅ローンや教育ローンなどの返済負担増

・個人消費の減速傾向

・預金金利の改善



金利が上昇すると、住宅ローンや教育ローンなどの返済負担が増す可能性があります。特に変動金利型を利用している世帯では月々の返済額が上がりやすく、借り換えや新規の借り入れにも影響が及びます。

また、家計の支出が返済などに回ることで消費が減り、景気を押し下げるかもしれません。一方で、銀行預金の金利が少しずつ上昇するため、預金者にとってはメリットです。ただし、その効果が実際に反映されるまでには時間がかかります。



まとめ

日本銀行の利上げは、国際情勢の不透明さを背景に進められており、今後も柔軟な判断が続くとみられます。住宅ローンや教育ローンなどの返済額増加といった負担が生じる一方で、預金金利の改善というメリットもあります。

家計にとってはプラスとマイナスの両面があるため、資産運用や借り入れの見直しを含め、早めの対応が重要です。変化の大きい時期だからこそ、情報を正しく理解し、自分の家計に合った選択をしていくことが求められます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー