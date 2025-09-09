◇国際親善試合 日本 ― 米国（2025年9月9日 米オハイオ州コロンバス）

日本代表は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国と親善試合を行う。0―0で引き分けたメキシコ戦から中2日。約4時間半の空路移動に加え、3時間の時差がある厳しい条件となる。前日会見に臨んだ森保監督はコンディションを重視して先発の大幅入れ替えを明言した。

対する米国は6〜7月のゴールド杯で準優勝したが、決勝でメキシコに完敗。親善試合は6月にトルコ、スイス、今月6日に韓国に敗れて3連敗中だ。ポチェッティーノ監督は米国国内で批判の声を浴び始めており、日本戦の前日会見では「批判があることは理解している。まだ結果には現れていないかもしれないが、プロセスは着実に進んでいる」と釈明に追われた。

22年W杯カタール大会後は日本に敗れた国の代表監督が進退を問われるケースが多く、23年9月にドイツのフリック監督とトルコのクンツ監督、24年10月にサウジアラビアのマンチーニ監督が解任されている。ポチェッティーノ監督は昨年9月の就任から1年。不吉なデータを持つ森保ジャパンとの対戦を乗り切ることができるか。