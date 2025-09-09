5年前に買った「フリード」の残クレが契約満了になりました。一括払い・再ローンで乗り続けるか、買い替えか…どの方法が一番お得でしょうか？

残クレ満了時に選べる主な4つの選択肢

フリードのように残クレで購入した車は、契約満了時に次の4つの選択肢から選べます。



残価分を一括で支払って、今の車をそのまま買い取る方法

車の所有権が自分のものになり、今後はローンもなく安心して乗り続けることができます。ただし、残価（最終支払金）が50万円～100万円程度になるケースもあり、一括で用意するにはある程度の資金的余裕が必要です。



残価を再ローンで分割払いにして、引き続き乗り続ける方法

この方法であれば、大きな出費を避けながら今の車に乗り続けられます。ただし、再ローンには新たに金利がかかるため、最終的な支払総額は一括払いより多くなる可能性があります。ホンダの公式サイトでもこの点は明記されています。



車を返却して、新しい車に乗り換える選択

ディーラーによっては、新車への買い替えを前提に下取りを優遇してくれるキャンペーンを行っていることもあり、タイミングによってはかなりお得に乗り換えができる場合もあります。ただし、返却時に車の状態（キズやへこみ）や走行距離が基準を超えていると、追加費用が発生する可能性があるため注意が必要です。



そのまま車を返却して契約を終了するという方法

もう車が不要な場合や、しばらく車のない生活に切り替えたい人には有効な選択肢です。返却後は車のローンも維持費もなくなるため、家計的にも身軽になります。



どの選択が一番お得なのか？

では、この4つの中でどれが一番「お得」なのでしょうか？ それは、単に金額の比較だけでは決められません。何を重視するかによって、「お得」の意味が変わってくるからです。

「これからも同じ車に長く乗りたい」と考えている方にとっては、一括払いでの買い取りがシンプルで安心です。車の状態も把握できていますし、今後の維持費もある程度予測できます。再ローンを選ぶ場合も、月々の支払いを抑えつつ今の車をキープできるという意味では現実的な選択です。ただし、金利や手数料の負担には気をつける必要があります。

一方で、「もうすぐ子どもが大きくなる」「引っ越して車の必要性が変わりそう」といった生活環境の変化がある人には、乗り換えや返却の方が向いているかもしれません。次の車を自由に選べるという点で、フレキシブルな選択といえるでしょう。



判断のカギは「将来の予定」と「お金の使い方」

どの方法がベストなのかを判断するには、将来のライフスタイルをある程度想像することが重要です。たとえば今後5年以内に転勤や家族構成の変化がありそうなら、あえて車を持ち続けず、新しい契約を結ぶ柔軟さを持っておくのも一つの方法です。

また、今の車に愛着を持って大切に使ってきた方にとっては、多少お金がかかっても乗り続けたいという気持ちもあるはず。その場合は、ローンの金利や支払総額を確認したうえで、無理のない範囲で選ぶことが大切です。

どの選択をするにしても、事前にディーラーで詳細な見積もりを出してもらうことをおすすめします。複数のシミュレーションを比較することで、「数字の違い」だけでなく、「自分の感覚に合っているか」も見えてきます。



まとめ

残クレ満了時には、「一括払い」「再ローン」「買い替え」「返却」という4つの選択肢があり、それぞれに向いている人がいます。大切なのは、数字だけで判断するのではなく、これからの生活や価値観に合った方法を選ぶことです。

金銭的なお得さだけでなく、「この車に乗っていて満足できるか」「今後の変化に柔軟に対応できるか」といった点も含めて、自分の状況にぴったりの選択をしていきましょう。迷ったときは、遠慮なくディーラーや家族に相談してみるのもおすすめです。きっと納得のいく答えが見つかるはずです。

