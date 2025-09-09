日本産科婦人科学会は、体外受精させた受精卵の染色体を調べる着床前検査の対象について、高年齢の不妊症の夫婦を新たに加えました。

日産婦は8日、女性の年齢が35歳以上であることを目安とした「高年齢の不妊症」の夫婦を着床前検査の対象に加えました。受精卵の染色体異常は、不妊症や流産を繰り返す不育症の一因となるとされています。そのため、体外受精後、子宮に移植する前に受精卵を検査することにより、出生率の向上と流産率の低下が期待されています。

一方で、「命の選別につながる」といった倫理的な課題もあることから、日産婦は慎重な運用を進めていて、これまでは死産や流産を繰り返す夫婦などに限り検査の対象としていました。

しかし、有効性が示されたとする海外の研究報告が増えているほか、不妊症の女性患者や着床前検査を行う医師などから、高年齢の不妊症も検査対象に加えてほしいとの要望があったことなどから、今回の運用変更にいたったということです。

日産婦は、「妊娠率の上昇や流産率の低下に寄与する一方で、検査の実施には女性の身体的な負担なども生じる。検査の対象となる女性に対して、メリット・デメリットを十分に説明する必要がある」としています。