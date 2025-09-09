¼Â¼ÌÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¥ë¥Õ¥£Ìò¤Ç¿ÍÀ¸·ãÊÑ! ¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥´¥É¥¤¤¬¸ì¤ëÈøÅÄ±É°ìÏº¤Ø¤Î»×¤¤¤È¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼é¤ë¡×³Ð¸ç
¡ü¡ØONE PIECE¡ÙÀûÉ÷¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÈâ¤¬³«¤¤¤¿¡×
Á´À¤³¦ÂÔË¾¤ÎNetflix¼Â¼ÌÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥´¥É¥¤¡£2026Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó2ÇÛ¿®¤òÁ°¤ËÍèÆü¤·¤¿¥¤¥Ë¥ã¥¤¬¡¢¸¶ºî¤Ø¤Î³¤¤è¤ê¿¼¤¤°¦¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢¡Ö¿À¡×¤È¿ò¤á¤ë¸¶ºî¼Ô¡¦ÈøÅÄ±É°ìÏº»á¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤È¤¤¤¦¸Ç¤¤³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Netflix¼Â¼ÌÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥´¥É¥¤
8·î10Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖONE PIECE DAY¡Ç25¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¤¥Ë¥ã¥¤Ï¡¢Î®Äª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÆüËÜ¸ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡ØONE PIECE¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ø¤Î¿¿Ùõ¤Ê°¦¾ð¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤Ä¤â¶Ã¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ»¤Î¤ê¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£Í§Ã£¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÆüËÜ¸ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¤½¤¦¸ì¤ë¥¤¥Ë¥ã¥¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓºîÉÊ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¿¿·õ¤ÊÇÐÍ¥¤Î¤½¤ì¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ÀûÉ÷¤Ï¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡£
¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÈâ¤¬³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØONE PIECE¡Ù°ÊÁ°¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÌÌ¤ÇÈó¾ï¤Ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤â¤¹¤´¤¯¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÁ¥Î¹¤Ë¤â½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØONE PIECE¡Ù¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¡×¡£
¤Þ¤µ¤Ë¥ë¥Õ¥£¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Ø¤È¾è¤ê½Ð¤·¤¿¥¤¥Ë¥ã¥¡£¤½¤ÎËÁ¸±¤Ï¡¢ÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤ä¶¯Å¨¤ÎÅÐ¾ì¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¼«¿È¤â¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤À¡£
¡Ö(¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¶½Ê³¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï)µð¿ÍÂ²¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤é¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥é¥Ö¡¼¥ó¤â¡£»£±Æ¤Î»þ¤ËÈà¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÈà¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤È¤Î»Å»ö¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤È¤Æ¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¡£¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï2¿Í¤È¤â¡¢¤È¤Æ¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¥¥å¡¼¥È¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡û¥Õ¥¡¥ó¤À¤«¤é¤³¤½´Ó¤¯¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°
¸¶ºî¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼Â¼Ì²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¥¤¥Ë¥ã¥¤Ï¡¢¤½¤Î½Å°µ¤òÀ¿¼Â¤ÊÌòºî¤ê¤Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤¬ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Â¼Ì²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¤Þ¤ºÌ¡²è¤òÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê½Ö´Ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ë¥Õ¥£¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ä¡¢¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¥ë¥Õ¥£Ìò¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆËÍ¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¥ë¥Õ¥£¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Îº²¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥Ë¥ã¥¤Ï¥ë¥Õ¥£¤Î¡Ö¤¢¤êÊý¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ÈÁ´¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ë¥Õ¥£¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¥»¥ê¥Õ¡¢Æ°¤¡¢¤½¤Î¤¢¤êÊý¡£¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÈøÅÄÀèÀ¸¤ä¡ØONE PIECE¡Ù¤ò°¦¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥ë¥Õ¥£¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥ë¥Õ¥£¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ë¥ã¥¡£Èà¼«¿È¤â¡¢¥ë¥Õ¥£¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¿ÍÀ¸¤Î»Ø¿Ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÍ¤Î¤³¤È¤ò¥ë¥Õ¥£¤Ë¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ÏºÇ¹â¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥ë¥Õ¥£¤ÏÌ´¤òÄÉ¤¤¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¼þ¤ê¤Î°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò¤¤¤Ä¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÃË¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËèÆü¤â¤Ã¤ÈÈà¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢Èà¤¬ËÍ¤äÀ¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¡ØONE PIECE¡Ù¤ò°¦¤¹¤ëÍýÍ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¤½¤¦Ç®ÊÛ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¥ë¥Õ¥£¤Û¤É¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥Ë¥ã¥¤¬¸ì¤ë¡ØONE PIECE¡Ù¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¿®¾ò¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤Î¹Ò³¤¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¡ØÃç´Ö¤È¤Îå«¤ÎÎÏ¡Ù¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¡Ø¼«Ê¬¼«¿È¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¿Í¡¹¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ØÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤³¤È¡Ù¡¢¡Ø¹¥¤¤Ê¤À¤±¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È(¾Ð)¡£¾¯¤·¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬³¤Â±¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡£
¡üÈøÅÄ±É°ìÏº¤Ï¡ÈºÇ¹â¤ÎÍ§Ã£¡É¡ÖÈà¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà¤ÎÍå¿ËÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÂç¤ÎÍý²ò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈøÅÄ±É°ìÏº»á¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¤¥Ë¥ã¥¤Ï¡¢ÈøÅÄ»á¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡¢ºÇÂçµé¤Î¿Æ°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Í§¿Í¤Ç¤¹¡£(ÆüËÜ¸ì¤Ç)¡ØºÇ¹â¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤¹¡Ù¡£Èà¤Î¤³¤È¤òÍ§¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤òÀ¤³¦°ì¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¡×¡½¡½¤½¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¥¤¥Ë¥ã¥¤Î³Ð¸ç¤È°¦¾ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¡¢Êª¸ì¤Ï¤µ¤é¤ËÁÔÂç¤Ê³¤¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖÊÔ¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Æ·¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¡ØONE PIECE¡Ù¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¡ØÊÔ¡Ù¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¨¥Ë¥¨¥¹¡¦¥í¥Ó¡¼ÊÔ¤È¡¢¥¤¥ó¥Ú¥ë¥À¥¦¥óÊÔ¤â³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥ë¥Õ¥£¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ëè¥·¡¼¥º¥ó¤Í¡×¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¤¥Ë¥ã¥¤Ï¥ë¥Õ¥£¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤¤¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥ë¥Õ¥£¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¥¤¥Ë¥ã¥¤Î¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î½ã¿è¤Ê°¦¤ÇËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥´¥É¥¤¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÁ¥Ä¹¤òÆÀ¤¿Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤Î¹Ò³¤¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½´üÂÔ¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¡£
