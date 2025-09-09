地方在住で「年収400万円」…自分では“まずまず”と思っていたら、上京した友人は「年収600万円」と聞きショック！ 地方・東京の賃金はどれだけ違う？

日本の平均年収は？

国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、日本の給与所得者の平均年収は460万円となっています。

給与所得者の給与階級別分布をみると、男性では年間給与額400万円超500万円以下が504万人、女性では100万円超200万円以下が449万人と最も多くなっています。

この統計から、年収400万円というのは全国的にみても中位に位置し、決して低くはない水準といえるでしょう。

もちろん、地域差や業種によって平均は変動するため、一概に比較はできませんが、一般的な生活を営む上で十分な水準と考えられます。



東京と地方の年収差はどれくらい？

東京都と地方の賃金の違いを具体的に確認します。地方の例として宮城県を取り上げます。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」の都道府県別月額所定内給与を比較すると、東京都は40万3700円、宮城県は29万8100円という結果でした。

つまり、両者の間には毎月10万円以上の開きがあることになります。東京は専門職や大手企業の本社が集中しやすいことが、昇給や賞与の水準が高くなる要因の1つです。業界や職種によっては、地方との年収差がさらに広がりやすい傾向にあるといえるでしょう。



地方は生活費が安い？ 家賃相場で見るコスト差

年収差だけで一概に「東京のほうが得」とはいえません。なぜかというと、地域によって生活にかかるコストが違うからです。とりわけ家賃については、東京と地方で大きな差があり、暮らしやすさを左右する大きな要素のひとつです。

物件情報サイトSUUMO賃貸の調査によると、東京都の人気駅1位は中野駅で、家賃相場は8万円。宮城県の人気駅1位は仙台駅で、家賃相場は6万5000円です（図表1）。

また、代表的なエリアの間取り別の家賃相場を比較すると、図表1の通り、ワンルームでは約5万円、3LDK／4Kではなんと約40万円もの差があることが分かります。

図表1

間取り 仙台市青葉区（宮城県） 千代田区（東京都） ワンルーム 5万4000円 10万8000円 1K／1DK 5万5000円 11万円 1LDK／2K／2DK 7万8000円 18万8000円 2LDK／3K／3DK 8万8000円 29万7000円 3LDK／4K～ 11万6000円 50万7000円

SUUMO 東京都の家賃相場・賃料相場情報を探す、SUUMO 宮城県の家賃相場・賃料相場情報を探す より筆者作成

地方での暮らしは住居費の負担が軽い分、生活にゆとりが生まれ、その分を食費や教育費、娯楽に回すことができるでしょう。

一方、東京は家賃が高いものの、通勤や通学の利便性、仕事や教育の機会の多さ、多彩な娯楽や文化施設が身近にあるといったメリットがあります。

単に年収だけで比較するのではなく、自分が生活するうえで、何を重要視するのか整理する必要があるでしょう。



収入だけでなく「生活コスト」を考えることも大切

年収400万円と600万円の差は確かに大きく見えますが、実際の暮らしやすさは収入と支出のバランスで決まります。東京では高い収入が期待できるものの、家賃や物価も高く、手元に残るお金が思ったほど増えない可能性があります。

一方、地方では収入水準が低めでも、住居費や生活費を抑えられる面もあります。重要なのは「自分がどんな生活を送りたいのか」を基準に考えることです。

年収だけでなく、生活の質や家族のライフスタイルも含めて比較検討することが、納得のいく働き方や暮らし方につながるでしょう。



