¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤¬¶î¤±È´¤±¤¿£¹£°Ç¯Âå¡¡·ÝÇ½³¦¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¡ÖÏ²¼¤Çµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£¹Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÂçÅçÍ³¹áÎ¤¡¡£Â£Ì£Á£Î£Ä¡Ý£Î£Å£×¡¡£Í£Ï£Ò£Î£É£Î£Ç¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï£±£¹£¹£°Ç¯Âå¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤ËÂç³èÌö¡££²£°£°£±Ç¯¤Ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦²£ÈøÍ×¤È·ëº§¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ò»ö¼Â¾å°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂè°ìÀþ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤È¤¦¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¡¢»ä¤ÎÀ¤Âå¤Ç»×¤¦¤Î¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤Âå¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø²Î¼ê¤Ç¤¹¡Ù¤È¤«¡ØÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ç²¿¤Ç¤â¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤Î»Å»ö¤ò¿ôÂ¿¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö£²£´»þ´Ö¡¢¥Õ¥ë¤Ç»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏàÆ¯¤Êý²þ³×á¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ï¥Ï¡¼¥É¤Ê´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï¡Ö»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤â¤¦¥Û¥ó¥È¤ËÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¡£²È¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ï²¼¤Çµ¤¡¢¼º¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«¼ã¤¤¤Í¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤«¤âµï¤¿¤Ê¤¢¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£