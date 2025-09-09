【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、9月25日より開催されるイベント「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」の最新出展者情報と、イベントステージおよび公式番組のタイムテーブルを公開した。

9月9日時点の情報が新たに発表され、出展社数は1,138社（オンライン出展28社含む）。うち国内出展は523社、海外出展は615社となる。また、リアル会場の出展小間数は4,159小間で、出展社数、出展小間数ともに、史上最多の2024年を大きく上回る最大規模での開催になる。なお、9月4日時点の出展ゲームタイトル数は1,206タイトルになった。各出店者ブースの概要は9月12日に更新予定となっている。

イベントステージなどのタイムテーブルも公開となり会期4日間に実施するステージプログラムは14本（出展社によるステージは7本）、公式番組は21本となる。各メーカーのステージに加え「ゲームさんぽステージ」などユニークな企画が多数展開される。

さらに「東京ゲームショウの魅力を世界に向けて情報発信（ブースト）をさせる」をテーマとした公式インフルエンサー第2弾が発表された。

イベントステージタイムテーブル

公式番組タイムテーブル

【公式インフルエンサー第2弾】

AXIS_MYCALLさん

Kawaii Cocoさん

けんきさん

黒熱電球さん

最上もがさん

(C)CESA/Nikkei Business Publications, Inc./Sony Music Solutions Inc. All rights reserved.

