IVE、『XOXZ』活動を成功裏に終了！各メンバーが多方面で活躍、感想伝える【全文】

ガールズグループIVEが4thミニアルバムの活動を成功裏に終えた。

IVEは、去る9月7日に韓国で放送されたSBS『人気歌謡』を最後に4thミニアルバム『IVE SECRET』の活動を終えた。

この日、“末っ子”のイソがMCとして生放送をリードするなか、IVEはタイトル曲『XOXZ』でKBS 2TV『ミュージックバンク』、MBC『ショー！K-POPの中心』に続き、3度目の地上波音楽番組1位のトロフィーを手に入れ、意味深い終止符を打った。

IVEは新アルバムリリース後、8月28日より2週間『XOXZ』の音楽番組での活動を展開し、完成度の高いパフォーマンスで注目を集めた。洗練された幻想的なオーラで圧倒し、これに支えられ、各種音源チャートでも勢いに乗り続けた。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）IVE

レイは『ミュージックバンク』のスペシャルMC、イソは『人気歌謡』のMCとして活躍し、愛らしい関係性を見せるなどした。

さまざまな番組とコンテンツでもメンバー全員が高い話題性を誇った。それぞれのコンテンツで異なる魅力を見せるなど、プラットフォームを選ばない活躍で存在感を放った。

IVEは3rdミニアルバム『IVE EMPATHY』、音楽フェスティバル「ロラパルーザ」に続き、下半期も絶え間ない勢いの上昇を続けている。『人気歌謡』のMCを務めたイソが1位のトロフィーを渡し、和やかに活動が終えたなか、メンバーたちは所属事務所STARSHIPエンターテインメントを通じて、『IVE SECRET』の活動終了に関連した感想を伝えた。

『IVE SECRET』の活動を終えたメンバーたちの感想は、以下の通り。

◇

ユジン：今年、さまざまな活動をしながら体力がつき、心もさらに強くなったと思います。いつも惜しみなく愛してくださるDIVE（IVEのファンネーム）のおかげで、ステージに立つすべての瞬間が幸せでした。より良い音楽とステージで恩返しできるIVEになります。

また、9月23日、私が出演したNetflixバラエティ『クライムシーン・ゼロ』が公開されます。ファンの皆さんと視聴者の皆さんにさまざまな姿で楽しみを届けられたらと思います。

ガウル：今回の活動は準備しながら、そして活動しながら、ずっととても幸せでした。何よりも私たちに「音楽番組1位」というプレゼントをくださったファンの皆さんに心から感謝していると伝えたいです。ファンの皆さんの応援のおかげで、もっと頑張らなければならないという原動力を得ることができました。

レイ：音楽番組でさまざまなスタイルを試してみながら、一味違う姿をたくさんお見せしようと努力しました。DIVEに喜んでもらえて、本当に嬉しかったです。

9月には日本の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」のステージに立つ予定です！日本で本当に有名かつ大きなフェスティバルであるだけに、すでにわくわくしています。怪我なく頑張ってきます。

また、活動は終わりましたが、毎週木曜日にYouTube（チャンネル）「Follow REI？」でもいろいろな姿をお見せしていますので、たくさん愛してください！

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）IVE

ウォニョン：今年1年『REBEL HEART』『ATTITUDE』に続き『XOXZ』まで、たくさん愛されて嬉しかったです。特に、今回の活動で私が作詞に参加したタイトル曲『XOXZ』が音楽番組1位になった瞬間は、本当に忘れられないと思います。

すべての瞬間において、たくさんの応援と愛を送ってくださったDIVEのおかげで、今回の活動は本当に夢のようでした。

リズ：活動をしながら『遊ぶなら何する？』（原題）、「リムジンサービス」「WOULD YOU RECORD」のような番組とコンテンツを通じて、ボーカルの面でさまざまな姿をお見せしようと努力しました。ファンの皆さんが喜んでくださって本当に嬉しかったし、DIVEが送ってくださった愛のおかげでさらに欲張るようになったと思います。

また、アルバムの収録曲『Midnight Kiss』を通じて、作詞にもう1度挑戦することになりました。これからも私の声と歌詞でファンの皆さんに良い音楽をお聴かせできるリズになれるよう、努力します。

イソ：カムバックをしてDIVEと会うのはいつもわくわくします。今回の活動もお姉さんたちと一緒に元気に終えられて幸せでしたし、すべての舞台がプレゼントのようでした。

特に、最後の音楽番組のステージだった『人気歌謡』でお姉さんたちに直接トロフィーを渡したときが記憶に残っています。活動の前からぜひ渡すことができれば良いなと1人で願っていましたが、DIVEのおかげで実現できました。いつも感謝しているし、愛しています、DIVE！

（記事提供＝OSEN）

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。