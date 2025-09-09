

NHK「うたコン」作曲家・いずみたく特集

『うたコン』作曲家・いずみたく特集が、９月１６日午後７時57分からNHKで放送される。連続テレビ小説「あんぱん」で Mrs. GREEN APPLE 大森元貴がそのモデルを演じたことで話題の作曲家・いずみたくの名曲を特集。由紀さおりはいずみとのエピソードを交え、デビュー曲「夜明けのスキャット」を披露。プレイバック紅白は THE ALFEEが登場する。

９月16日の「うたコン」は朝ドラ「あんぱん」で Mrs. GREEN APPLE 大森元貴がそのモデルを演じたことで話題の作曲家・いずみたくの名曲を特集する。番組はドラマで主人公・柳井のぶを演じる今田美桜のSPメッセージからスタート。その後、坂本九が歌い、今も愛される名曲「見上げてごらん夜の星を」、さらに、やなせたかしが作詞した「手のひらを太陽に」を番組出演者が歌う。さらにJUJUは、沢たまきが歌った「ベッドで煙草を吸わないで」を、純烈はCANDY TUNE・CUTIE STREET とともに「太陽がくれた季節」を、また今後「あんぱん」に出演予定の俳優・伊礼彼方は「夜明けのうた」をそれぞれカバーする。さらにいずみたくが手がけた「夜明けのスキャット」でデビューした由紀さおりは、恩師への思いとともに曲を披露する。

好評企画「プレイバック紅白」のコーナーは、1983年の第34回を特集。この回に初出場を飾った THE ALFEE が登場。貴重なエピソードとともに紅白で披露した「メリーアン」をはじめとしたスペシャルメドレーを披露する。

番組後半では、純烈が最新曲「二人だけの秘密」を、JUJU は日常の小さな優しさを歌ったミディアムバラード「小さな歌」を披露するほか、BE:FIRST は今年のNHK全国学校音楽コンクール・中学校の部課題曲「空」を歌う。

ラストは、「原宿から世界へ」をコンセプトに大きな話題を呼んでいるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から注目を集める２組が登場。CUTIE STREET は「かわいいだけじゃだめですか？」を、CANDY TUNE は「倍倍 FIGHT！」をそれぞれ披露する。

「うたコン」放送予定

９月16日（火） 後７時57分〜８時42分 （全国放送）※NHKプラスでインターネットでの同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）あり。※NHKホールから生放送司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー出演：伊礼彼方、CANDY TUNE、CUTIE STREET、THE ALFEE、JUJU、純烈、BE:FIRST、由紀さおりVTR 出演:今田美桜曲順「見上げてごらん夜の星を」 由紀さおり THE ALFEE JUJU 伊礼彼方「手のひらを太陽に」 出演者全員「ベッドで煙草を吸わないで」 JUJU 原曲：沢たまき「太陽がくれた季節」 純烈 CANDY TUNE CUTIE STREET 原曲：青い三角定規「夜明けのうた」 伊礼彼方 原曲:岸洋子「夜明けのスキャット」 由紀さおり「メリーアン」 THE ALFEE「Rockdom ―風に吹かれて―」 THE ALFEE「星空のディスタンス」 THE ALFEE「二人だけの秘密」 純烈「小さな歌」 JUJU「空」 BE:FIRST「かわいいだけじゃだめですか？」 CUTIE STREET「倍倍FIGHT！」 CANDY TUNE