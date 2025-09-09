◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１―１の７回２死一塁で迎えた第４打席は３番手右腕チビイから右翼への二塁打を放ち、３試合連続安打とした。打球速度１１４・３マイル（約１８３・９キロ）と強烈な当たりだった。２死二、三塁となり、２番ベッツが中前へ勝ち越しの２点適時打を放った。

ロッキーズ先発は新人右腕ドーランダーだった。大谷は試合前の時点で通算２打数１安打１四球となっていたが、初回先頭の第１打席では初球から９９マイル（約１５９・３キロ）前後を連発され、最後はチェンジアップで見逃し三振。３回１死一、三塁では外角のカーブで空振り三振に倒れていた。

１点を追う６回無死一塁では２番手右腕メヒアから今季９７個目の四球（１６敬遠を含む）を選び、３死球と合わせて今季１００四死球に到達した。エンゼルス時代の２１年以来４年ぶり２度目。９７四球は２１年の９６個を上回り、自己最多となった。大谷の四球がその後のフリーマンの同点適時二塁打につながった。

前日７日（同８日）の敵地・オリオールズ戦では、１５年の交流戦以来１０年ぶりの対戦となった菅野智之投手（３５）から初回に５戦ぶりの４７号先頭打者アーチ。シーズン１２本目の先頭打者弾で２３年にベッツが記録した球団最多記録に並び、残り１９試合でメジャー記録の１５本まで残り３本とした。４年連続の１５０安打にも到達した。

３回にはまたも菅野からバックスクリーン右へ２打席連発の４８号ソロ。今季４度目となる１試合２発とした。大谷は１０年前も菅野から２打数２安打１四球で、通算成績は４打数４安打２本塁打１四球となった。その後も３打席連続四球で全５打席出塁。ロバーツ監督も「あれでベンチの雰囲気も活気づいた」と先頭弾を絶賛した。６日（同７日）には山本がノーヒッターまであと１人から被弾。その後救援陣が打たれて逆転サヨナラ負けを喫したが、悪夢を払拭（ふっしょく）して連敗を「５」でストップさせていた。

３年連続の本塁打王に向けては８月２８日（同２９日）に１試合４発の離れ業を見せ、一時大谷に４本差をつけていたシュワバーまで１本差に迫っている。この日４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手をかける。