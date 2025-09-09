BRZ特別仕様車はサンライズイエロー×ブラックの組み合わせ

スバルBRZ STIスポーツ イエローエディション｜Subaru BRZ STI Sport Yellow Edition

「BRZ STIスポーツ イエローエディション」は、「STI Sport」をベースにした特別仕様車。ボディカラーには「サンライズイエロー」を採用し、18インチアルミホイールとBRZリヤオーナメントをブラックカラーでコーディネイト。

インテリアは、シートやステアリングホイールなどのステッチカラーをボディカラーと同色系のイエローとし、ドアトリムに専用刺繍を施すことで、スポーティかつ遊び心のあるデザインに仕上げられた。

なお、この特別仕様車は、TOYOTA GAZOO Racingから発表された特別仕様車「GR86 RZ“イエローリミテッド”」と同様に、9月13～14日に富士スピードウェイ（静岡県）で開催される「FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」にて展示される予定だ。

「BRZ STIスポーツ イエローエディション」特別装備・仕様

【エクステリア】

・18インチアルミホイール（マットブラック塗装）

・ブレンボ製ベンチレーテッドディスクブレーキ（ゴールドキャリパー、フロント17インチ対向4ポット、リヤ17インチ対向2ポット）

・BRZリヤオーナメント（ラスターブラック塗装）

【インテリア】

・ウルトラスエード&本革シート（ブラック、イエローステッチ+イエローパーフォレーション）

・本革巻ステアリングホイール（高触感革、イエローステッチ+ダークキャストメタリック加飾）

・本革巻ハンドブレーキレバー（高触感革、イエローステッチ）

・シフトブーツ（イエローステッチ）

・ハンドブレーキレバーブーツ（イエローステッチ）

・ドアアームレスト（ブラック、イエローステッチ）

・運転席・助手席ドアトリム（「BRZ YELLOW EDITION」専用刺繍）

SPECIFICATIONS

スバルBRZ STIスポーツ イエローエディション｜Subaru BRZ STI Sport Yellow Edition

ボディサイズ：全長4265×全幅1775×全高1310mm

ホイールベース：2575mm

最低地上高：130mm

最小回転半径：5.4m

乗車定員：4人

車両重量：1280（MT）／1300（AT）kg

総排気量：2387cc

エンジン：水平対向4気筒

最高出力：173kW（235ps）/7000rpm

最大トルク：250Nm（25.5kgf-m）/3700rpm

トランスミッション：6速MT／6速AT

駆動方式：FR

WLTCモード燃費：11.9（MT）／11.7（AT）km/L

税込車両価格： 418万円（MT）／421万3000円（AT）