スバル「BRZ」が400万円超え！ STIスポーツをベースにした「イエローエディション」は300台限定で抽選販売【新車ニュース】
BRZ特別仕様車はサンライズイエロー×ブラックの組み合わせ
スバルBRZ STIスポーツ イエローエディション｜Subaru BRZ STI Sport Yellow Edition
「BRZ STIスポーツ イエローエディション」は、「STI Sport」をベースにした特別仕様車。ボディカラーには「サンライズイエロー」を採用し、18インチアルミホイールとBRZリヤオーナメントをブラックカラーでコーディネイト。
インテリアは、シートやステアリングホイールなどのステッチカラーをボディカラーと同色系のイエローとし、ドアトリムに専用刺繍を施すことで、スポーティかつ遊び心のあるデザインに仕上げられた。
なお、この特別仕様車は、TOYOTA GAZOO Racingから発表された特別仕様車「GR86 RZ“イエローリミテッド”」と同様に、9月13～14日に富士スピードウェイ（静岡県）で開催される「FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」にて展示される予定だ。
「BRZ STIスポーツ イエローエディション」特別装備・仕様
【エクステリア】
・18インチアルミホイール（マットブラック塗装）
・ブレンボ製ベンチレーテッドディスクブレーキ（ゴールドキャリパー、フロント17インチ対向4ポット、リヤ17インチ対向2ポット）
・BRZリヤオーナメント（ラスターブラック塗装）
【インテリア】
・ウルトラスエード&本革シート（ブラック、イエローステッチ+イエローパーフォレーション）
・本革巻ステアリングホイール（高触感革、イエローステッチ+ダークキャストメタリック加飾）
・本革巻ハンドブレーキレバー（高触感革、イエローステッチ）
・シフトブーツ（イエローステッチ）
・ハンドブレーキレバーブーツ（イエローステッチ）
・ドアアームレスト（ブラック、イエローステッチ）
・運転席・助手席ドアトリム（「BRZ YELLOW EDITION」専用刺繍）
SPECIFICATIONS
スバルBRZ STIスポーツ イエローエディション｜Subaru BRZ STI Sport Yellow Edition
ボディサイズ：全長4265×全幅1775×全高1310mm
ホイールベース：2575mm
最低地上高：130mm
最小回転半径：5.4m
乗車定員：4人
車両重量：1280（MT）／1300（AT）kg
総排気量：2387cc
エンジン：水平対向4気筒
最高出力：173kW（235ps）/7000rpm
最大トルク：250Nm（25.5kgf-m）/3700rpm
トランスミッション：6速MT／6速AT
駆動方式：FR
WLTCモード燃費：11.9（MT）／11.7（AT）km/L
税込車両価格： 418万円（MT）／421万3000円（AT）