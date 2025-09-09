年金・退職金はいくら受け取れるか、住宅ローンは繰り上げ返済すべきか、迫りくる親の介護と上がり続ける物価……。50代のマネープランは、悩みと不安の連続です。しかし、その不安の正体と向き合わなければ、漠然と「お金を貯める」ことしかできず、人生の選択肢を狭めてしまうかもしれません。本記事では、竹本和広氏の著書『自分らしく生きる定年後の仕事 50代の働き方は「複業」で変わる！』（ごきげんビジネス出版）より、50代で考えるマネープランについて解説します。

年金が一つの指標…50代で考える「老後に向けたマネープラン」

マネープランもライフプラン同様、人それぞれです。マネープランは、住宅ローンの有無、家族構成や家族の状況によって変わってくるでしょう。

まだ小さいお子さまをおもちの人の場合、老後のマネープランを考える余裕がないかもしれません。子どもの教育費が終了する時点がひとつの分岐点になると思います。教育費が終了したと思ったら親の介護費用が発生することもあり、50代のマネープランは本当に悩ましいものです。

自給自足を目指している人は、多くのお金を必要としませんし、都会暮らしを望む人と地方暮らしを目指す人でも、将来必要なお金は変わってくるでしょう。あなたは老後に向けて、どのようなマネープランを考えていますか？ 老後のマネープランを考えるうえで、ねんきんネット※にアクセスして自分の年金額を把握することがスタートになると思います。

※ねんきんネット：日本年金機構が提供するオンラインサービス。

長年1社で働いてきたあなたは、将来年金が月額約20万円はあるでしょうから、いつ受給開始するかがひとつのポイントです。

私はライフプランで「75歳までふつうに働くこと」を目標にしているため、年金受給開始を75歳からと決めています。繰り下げたほうが受給金額は増加するからです。「75歳までに死んだら、もったいない」といわれたことがありますが、年金には在職老齢年金制度※があります。元気なうちは年金受給せずに働き続けたいと考えていて、仮に死亡しても、妻には未支給年金や遺族年金が支給されます。ご夫婦の場合、ふたりで話し合うことも重要なことでしょう。

※在職老齢年金：給与と年金の合計が月額50万円を超えると年金が減額される仕組み。

65歳で定年退職し、夫婦ふたりが年金だけで生活する場合を考えてみましょう。

総務省の「家計調査」によれば、公的年金の受給額が月額約20万円。家計の平均支出額は月30万円弱。つまり、65歳以降は年金に加えて月に10万円ほどの収入があれば家計はまわる計算になります。夫婦で収入を得れば豊かな生活を送ることも可能です。

50代〜老後にかけて増加するコスト

ただし、これから必要なコストは増加していきます。まず健康保険料は負担が増えます。たとえば介護保険。会社員の場合、64歳までは健康保険料と一緒に介護保険料も会社が半分負担していますが、65歳以降は第1号被保険者となり、会社の半分負担がなくなります。健康保険は退職すると健康保険証が使えなくなります。国民健康保険への加入になると、会社員のときの「扶養」という概念がなくなり、夫婦それぞれ加入する必要があるため、負担が重くなるのです。これから若い現役世代の人たちのことを考えれば、私たち50代の社会保険料の負担は増えていくでしょう。

負担増は公的なものに限りません。現在の物価上昇も身に沁みていると思います。これからの人手不足を背景に人件費が上昇し、これまであたりまえに受けてきたサービスの価格も間違いなく上昇していくでしょう。

そのほかにも、医療費、住宅の修繕、予期せぬ出費、などを想定してマネープランを考える必要がありそうです。月に10万円の収入で足りそうでしょうか？ これからの時代は人手不足もあり、とくにエッセンシャルワークの担い手は需要が高まり、待遇も改善されていくでしょう。そう考えると、65歳からの職探しでも仕事は見つかりそうです。

年金、退職金、住宅ローン、シニア就労を踏まえた50代のマネープラン

50代のいまのうちから、足りない分を見据えて複業をはじめておくことも、老後に向けたマネープランの安心につながることでしょう。どのような選択をするかは、結局のところ、ライフプラン次第だと思います。我が家のマネープランは、ふたりの子どもたちが巣立ち、教育費が不要になったことが大きいです。収入は減りましたが、支出も大幅に減りました。家計の見直しを行い、ダウンサイジングしました。お金の知識を身につけたあとは、不要な保険をすべて解約。「知らない」のは本当にこわいことですね……。

複利の効果を学び、株式投資を開始。お金にも働いてもらっています。75歳まで運用を続ける予定です。75歳までふつうに働けるのか、現実はどうなるかわかりませんが、「複業＋年金＋株」が老後に向けたマネープランの基本設計です。

あなたが、これから受け取るであろう退職金についても触れておきます。今後、退職金が減少傾向にあることはご存知の方が多いと思います。私は年金型ではなく、一時金で受け取りました。会社にあった退職金試算システムで計算

していた額よりも、数百万円少なかったです。退職金は本来、老後の資金のために残すべきでしょうが、私は自分への投資（学び）に投入しました。「人生ここぞ！」です。子どもたちの結婚式費用などの物入りも重なりましたが、これからは大きな出費の予定がありません。不測の事態に備えて数百万円だけは手元に残しました。

75歳まで住宅ローンはありますが、繰り上げ返済は一切しませんでした。団体信用生命保険に加入済のためです。「今

後の金利上昇を考えれば一括返済したほうがよい」との意見もありますが、夫婦で相談して決めたので「それでいい」と思っています。マネープランは人それぞれ。さまざまな考え方がありますが、氾濫する情報に左右されず、思い描いたライフプランにそって、自分が決めたことを信じるしかなさそうです。

なお、退職金を受け取ると銀行から営業攻勢を受けますのでご注意ください。自己防衛という意味でも、お金の知識を身につけてから対処することが賢明です。日本FP協会のホームページには「便利ツールで家計をチェック」というサービスもありますので活用してはいかがでしょうか。

お金を貯めるより大事なこと

会社員で複業をしなくてもいい人は、どのような人だろう？と考えてみました。それは、お金がいっぱいある人ではありません。お金が多くあっても幸せになれるとは限らないと思うからです。

「社会的地位やお金を手にすることで、人生うまくいくわけではない」ことを思い知った私は、複業をしなくてもいいのは現在の仕事を楽しんでいる人だと思います。現在の仕事を楽しんでいる人は同世代の会社員で少ない気もしますが、きっと自分らしい人生を送っているでしょう。

生活をしていくために、お金は必要です。しかし、それほど心配しなくても、体が元気で、お客さまとつながってさえいれば「なんとかなるかな……」と楽観的に考えています。本を執筆するようになり、書店に足を運ぶ機会が増えました。「お金を貯めるための本が多いなぁ」と感じています。

お金を貯めることは大事かもしれませんが、稼ぎ続けることのほうが大事だと考えています。転機から5年がたち、苦しんでいたころの自分にいってあげたいです。「もう会社は期待していないのだから、開きなおって自分の好きなこと、やりたいことをしたらいいんじゃない？ 複業の世界にはチャンスがいっぱいあるよ」と。

老後のため、お金の不安をなくすために、マネープランを実行し、複業で稼ぐチカラを身につけていきませんか？

参考：便利ツールで家計をチェック https://www.jafp.or.jp/know/fp/sheet/

竹本 和広

セカンドキャリアコーチ

株式会社ライフシフトラボ 複業トレーナー

※本記事は『自分らしく生きる定年後の仕事 50代の働き方は「複業」で変わる！』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。