◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2025年9月8日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で二塁打を放ち、3試合連続安打をマークした。

1―1で迎えた7回2死一塁で相手3番手右腕・チビリの内角低めチェンジアップを捉え、右翼線に二塁打を放ち二、三塁に好機を拡大した。この打球は114・3マイル（約183・9キロ）を計測する高速二塁打となった。

次打者・ベッツが中前打を放ち、三塁走者のパヘスに続き二塁走者の大谷も生還。2点打で勝ち越しに成功した。

初回の第1打席は相手先発・ドーランダーの内角低めチェンジアップを見送ったが見逃し三振。1点を追う3回1死一、三塁の第2打席もドーランダーのスライダーにバットが空を切り、2打席連続で三振に倒れた。

6回無死一塁の第3打席は相手2番手右腕・メヒアから四球を選んで出塁し、好機を拡大した。

前日7日（同8日）のオリオールズ戦はメジャー初対決だった菅野智之から初回先頭で47号ソロ、3回にも2打席連発となる48号ソロを放った。6月14日以来今季4度目の1試合2発で、今季12本目の先頭弾は球団最多タイ記録。2戦連続サヨナラ敗戦を含む5連敗を止める立役者になった。

ただ、9回には無死一、二塁で一塁走者として次打者・ベッツの左翼フェンス直撃の適時打で二塁ストップ。打球判断ミスで追加点を奪えなかった。この日の試合前練習ではキャッチボールを中断し、二塁からスタートを切る走塁練習を繰り返した。

見守ったウッドワード一塁コーチは「全員にやらせている。もちろんショウヘイも含めてだ。彼は普段フィールドでバッティング練習をしない。だから今回は彼だけでなく、全員に外に出て走ってほしいと頼んだ。チーム全体で取り組んでいることだ」と説明した。