プロ野球・阪神タイガースの監督就任１年目でセ・リーグを制した藤川球児監督。

高知市立城北中学校で監督として指導した上田修身さん（６３）（前・高知商業高監督）が教え子の思い出と喜びを語った。（聞き手・古谷禎一）

中学入学時、野球部の体験入部に来ず、ハンドボール部の練習に行っていると聞き、「野球をしないのなら球児という名前を変えろ」と友人を通じて伝えました。それが耳に入ったのか、まもなく野球部に来ました。

体はまだ大きくなかったけれど、投球フォームはきれいでした。野球勘が良く、けん制球も絶妙のタイミングで投げる。ガツガツしているタイプではなく、細かいことは気にせず、負けてもサバサバしている。それが監督の私にはちょっと不満でよく叱っていました。

中学３年のとき、校内弁論大会で１位になり、市の大会に出場。「僕の野球への思い」との題で、将来はプロ野球選手になって応援してくれるみんなの胸に金メダルを贈りたいという話をしていました。もしかしたらプロに行くかなと思っても、監督になるなんて当時は想像もしていませんでした。

今春のキャンプのとき、「（高知商出身の）嶋村（麟士朗捕手）にけがをさせてしまいました」とおわびの電話をしてきました。自分らの責任、選手をけがから守ってやらないといけないと。選手のことを第一に考えていると感じました。それがシーズン中の采配にも出ていたのではないでしょうか。

（優勝は）ひと言、ようやったなあですよ。おめでとうしかありません。開幕当初はＡクラスに入れば十分だと思っていましたから。シーズンが終わって高知に帰ってきたら、直接会って祝福したいですね。