日本ファルコムは、9月25日から9月28に幕張メッセで開催される国内最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ 2025」（TGS2025）に関する出展情報を公開した。出展場所はコナミデジタルエンタテインメントブース内・ファルコムコーナー。

ファルコムコーナーでは、多数の未公開イラストや開発資料等が展示される「『空の軌跡 the 1st』遊撃士協会TGS支部」がオープンするほか、「空の軌跡 the 1st」の9月19日発売を記念して「Falcom jdk BAND スペシャルライブ 2025」も開催される。また、来場者プレゼントなども用意されている。

「東京ゲームショウ 2025」出展情報

【会期】

ビジネスデイ：9月25日（木）／26日（金）

一般公開日：9月27日（土）／28日（日）

【会場】

幕張メッセ

【出展場所】

コナミデジタルエンタテインメントブース内・ファルコムコーナー

「『空の軌跡 the 1st』遊撃士協会TGS支部」オープン！

「空の軌跡 the 1st」の発売を記念して、特設展示エリア「遊撃士協会TGS支部」がオープンする。このエリアでは、多数の未公開イラストや貴重な開発資料等が展示される。ただし、混雑状況によっては整理券配布となる場合がある。

また、来場者プレゼントとして、会場限定の非売品グッズ「遊撃士手帳」が用意されている。ブース内に設置される遊撃士スタンプを押すこともできる。

※ノベルティの数には限りがございます。予めご了承ください。

アイテムを無料配布！

「東京ゲームショウ 2025」会場内や最寄り駅のJR海浜幕張駅前では、「空の軌跡 the 1st」をモチーフとした会場限定アイテムが無料配布される。

（1） 空の軌跡 the 1st スペシャル冊子

最新作「空の軌跡 the 1st」の情報が満載のスペシャル冊子。裏面は「イースⅩ -Proud NORDICS-」のW表紙仕様で、どちらの情報も楽しめる。

（2）空の軌跡 the 1st オリジナルうちわ

一般公開日の2日間、JR海浜幕張駅前にて「空の軌跡 the 1st」オリジナルうちわが配布される。

※配布物の数には限りがございます。予めご了承ください。

「空の軌跡 the 1st」発売記念「Falcom jdk BAND スペシャルライブ 2025」開催！

「空の軌跡 the 1st」の発売を記念して、Falcom jdk BANDによる2日間限定のスペシャルライブステージが開催される。軌跡シリーズの楽曲を中心としたライブとなり、当日はYouTube Liveでの配信も予定されている。

【日時】

9月27日（土）16時～／9月28日（日）15時30分～

【場所】

コナミデジタルエンタテインメントブース内・イベントステージ

【出演】

Falcom jdk BAND

