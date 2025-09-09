日本ファルコム、「TGS2025」出展情報公開。「空の軌跡 the 1st」の特設展示エリアが登場入場者プレゼントや「Falcom jdk BAND」のスペシャルライブも
日本ファルコムは、9月25日から9月28に幕張メッセで開催される国内最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ 2025」（TGS2025）に関する出展情報を公開した。出展場所はコナミデジタルエンタテインメントブース内・ファルコムコーナー。
ファルコムコーナーでは、多数の未公開イラストや開発資料等が展示される「『空の軌跡 the 1st』遊撃士協会TGS支部」がオープンするほか、「空の軌跡 the 1st」の9月19日発売を記念して「Falcom jdk BAND スペシャルライブ 2025」も開催される。また、来場者プレゼントなども用意されている。
「東京ゲームショウ 2025」出展情報
【会期】
ビジネスデイ：9月25日（木）／26日（金）
一般公開日：9月27日（土）／28日（日）
【会場】
幕張メッセ
【出展場所】
コナミデジタルエンタテインメントブース内・ファルコムコーナー
「『空の軌跡 the 1st』遊撃士協会TGS支部」オープン！
「空の軌跡 the 1st」の発売を記念して、特設展示エリア「遊撃士協会TGS支部」がオープンする。このエリアでは、多数の未公開イラストや貴重な開発資料等が展示される。ただし、混雑状況によっては整理券配布となる場合がある。
また、来場者プレゼントとして、会場限定の非売品グッズ「遊撃士手帳」が用意されている。ブース内に設置される遊撃士スタンプを押すこともできる。
※ノベルティの数には限りがございます。予めご了承ください。
アイテムを無料配布！
「東京ゲームショウ 2025」会場内や最寄り駅のJR海浜幕張駅前では、「空の軌跡 the 1st」をモチーフとした会場限定アイテムが無料配布される。
（1） 空の軌跡 the 1st スペシャル冊子
最新作「空の軌跡 the 1st」の情報が満載のスペシャル冊子。裏面は「イースⅩ -Proud NORDICS-」のW表紙仕様で、どちらの情報も楽しめる。
（2）空の軌跡 the 1st オリジナルうちわ
一般公開日の2日間、JR海浜幕張駅前にて「空の軌跡 the 1st」オリジナルうちわが配布される。
※配布物の数には限りがございます。予めご了承ください。
「空の軌跡 the 1st」発売記念「Falcom jdk BAND スペシャルライブ 2025」開催！
「空の軌跡 the 1st」の発売を記念して、Falcom jdk BANDによる2日間限定のスペシャルライブステージが開催される。軌跡シリーズの楽曲を中心としたライブとなり、当日はYouTube Liveでの配信も予定されている。
【日時】
9月27日（土）16時～／9月28日（日）15時30分～
【場所】
コナミデジタルエンタテインメントブース内・イベントステージ
【出演】
Falcom jdk BAND
(C)Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.