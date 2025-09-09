42ºÐ¡¦MALIA.¡¢2¿ÍÌÜ¤ÎÂ¹ÃÂÀ¸¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡4»ù¤ÎÊì¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦µ¯¶È²È¤ÎMALIA.¡Ê42¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2¿ÍÌÜ¤ÎÂ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤òÊú¤¯¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö2¿ÍÌÜ¤Î¤ªÂ¹¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¼¤Ã¡£Êì»Ò¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤â¥Û¥Ã¤È¤Ò¤È°Â¿´¡£¤Þ¤¿²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¿·ÊÝFamily¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MALIA.¤Ï2002Ç¯¡¢Åö»þ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÅÄÃæÈ»ËáÁª¼ê¤È19ºÐ¤Ç·ëº§¡£Ä¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬04Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¡¢Íâ05Ç¯¤ËÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î»³ËÜ¡ÈKID¡ÉÆÁ°ê¤µ¤ó¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢¤µ¤é¤ËÍâ06Ç¯¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬09Ç¯¤ËºÆ¤ÓÎ¥º§¡£15Ç¯¸µÆü¤ËÅö»þ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Îº´Æ£Í¥Ê¿Áª¼ê¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢17Ç¯3·î¤ËÎ¥º§¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë»°ÅÏ½§Éñ¿Í¤È·ëº§¡£Íâ18Ç¯8·î¤ËÂè4»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢19Ç¯4·î¤Ë4ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤òÊú¤¯¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö2¿ÍÌÜ¤Î¤ªÂ¹¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¼¤Ã¡£Êì»Ò¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤â¥Û¥Ã¤È¤Ò¤È°Â¿´¡£¤Þ¤¿²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¿·ÊÝFamily¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
