「ロッテリア」夜限定メニュー「ロッテリアの夜バーガー」9・12より開始
「ロッテリア」は12日より、毎日午後5時からの夜限定メニュー「ロッテリアの夜バーガー」を新発売する。
【画像】肉100％のパティ3枚！とろ〜り半熟風がおいしそう！夜限定メニュー（3種）
「ロッテリアの夜バーガー」は、ロッテリアの定番商品やフェア商品を、夜ごはんとしてガッツリと食べたい時にも満足できるボリュームで提供する、午後5時からの時間帯限定メニュー。
期間限定の「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は、牛肉100％のパティ3枚に、月をイメージしたとろ〜り半熟風たまご、3種醤油の特製香味ソース、ゆずマヨを組み合わせ、レッドチェダーチーズ、4種のチーズをブレンドしたとろ〜りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品となる。
3種類の醤油をベースに、生姜やニンニクなどの香味野菜を使用し、風味豊かでキレのある味わいに仕上げた特製香味ソースと、ゆず皮の爽やかな風味が特長のゆずマヨで、さっぱりとした和風の味わいを楽しめる。
同時に、ロッテリアの定番商品「絶品チーズバーガー」の牛肉100%パティとチェダーチーズを2枚ずつ増量した「トリプル 絶品チーズバーガー」や、人気商品の「絶品ビーフバーガー」のパティを2枚増量した「トリプル 絶品ビーフバーガー」も販売する。また、パティを2枚挟んだダブルサイズも用意している。
