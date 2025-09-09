吉田照美、体調不良のため入院療養を公表「一定期間、活動をお休みさせて頂く」 事務所が報告
芸能事務所ブランニューミュージックは9日、フリーアナウンサー・タレントの吉田照美（74）の入院を公表し、「一定期間、活動をお休みさせて頂く」と伝えた。
【写真】3日前には…SNSで元気な姿を見せた吉田照美
同社公式サイトに「弊社所属 吉田照美の活動に関するご報告」が掲載され「弊社所属 吉田照美は、現在体調不良のため入院療養しております。それに伴い一定期間、活動をお休みさせて頂くことをご報告申し上げます。活動再開の時期につきましては、改めてご案内申し上げます」と知らせた。
「関係各位、ファンの皆様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますが、ご理解の程何卒宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。
吉田は、文化放送アナウンサーを経て、フリーに転身。テレビ番組『夕やけニャンニャン』『11PM』『ぴったし カン・カン』などの司会を務めた。
ラジオパーソナリティーとしても『セイ！ヤング』『吉田照美の夜はこれから てるてるワイド』『吉田照美のやる気MANMAN！』『吉田照美 飛べ！サルバドール』など人気番組多数。現在は、文化放送『てるのりのワルノリ』『伊東四朗・吉田照美 親父熱愛（パッション）』、bayfm『TERUMI de SUNDAY！』などに出演する。
