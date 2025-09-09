今週末のプレーシーズンゲームは海外対戦多数…Gリーグ選抜来日、最新アリーナで注目の対戦
10月の2025－26シーズン開幕へ向けて調整を続けるBリーグの各クラブ。今週末は国内外でプレシーズンゲームが予定されている。
海外では、オーストラリア・NBLとの交流戦が行われる。9月12日（金）には、琉球ゴールデンキングスがサウスイースト・メルボルン・フェニックス（17時00分～）、サンロッカーズ渋谷がパース・ワイルドキャッツ（19時30分～）とそれぞれ対戦。さらに14日（日）にはカードが入れ替わり、SR渋谷がメルボルンと（14時00分～）、琉球がパースと（16時30分～）ぶつかる。会場はすべてパースハイパフォーマンスセンターだ。
日本国内でも海外勢との注目カードが目白押し。9月12日（金）は長崎ヴェルカがニュージーランド・ブレイカーズを迎え撃つ（19時00分～／ハピネスアリーナ）。同日、群馬クレインサンダーズはアメリカから来日するGリーグユナイテッドと対戦（19時00分～／オープンハウスアリーナ太田）する。翌13日（土）はアルバルク東京が同じくGリーグユナイテッドと激突（17時10分～／TOYOTA ARENA TOKYO）。こちらは最新の“夢のアリーナ”で開催される記念すべき一戦となる。
北海道の北海きたえーるでは、レバンガ北海道と新竹御嶽ライオニアーズ（台湾）が対戦（13日・14時05分～）。先週末に31得点を挙げた富永啓生の活躍に注目が集まる一戦となりそうだ。
▼9月12日（金）
17時00分～ サウスイースト・メルボルン・フェニックス vs 琉球ゴールデンキングス＠パースハイパフォーマンスセンター
19時00分～ 長崎ヴェルカ vs ニュージーランド・ブレイカーズ＠ハピネスアリーナ
19時00分～ 群馬クレインサンダーズ vs Gリーグユナイテッド＠オープンハウスアリーナ太田
19時30分～ パース・ワイルドキャッツ vs サンロッカーズ渋⾕＠パースハイパフォーマンスセンター
▼9月13日（土）
14時00分～ 宇都宮ブレックス vs 滋賀レイクス＠栃木県立県北体育館
14時00分～ 横浜ビー・コルセアーズ vs 上海シャークス＠トッケイセキュリティ平塚総合体育館
14時05分～ レバンガ北海道 vs 新竹御嵿ライオニアーズ＠北海きたえーる
14時05分～ 広島ドラゴンフライズ vs 佐賀バルーナーズ＠広島グリーンアリーナ
15時00分～ 川崎ブレイブサンダース vs ベルテックス静岡＠東急ドレッセとどろきアリーナ
15時05分～ バンビシャス奈良 vs 徳島ガンバロウズ＠ロートアリーナ奈良
15時05分～ 鹿児島レブナイズ vs トライフープ岡山＠鹿児島県総合体育センター体育館
15時10分～ 茨城ロボッツ vs 横浜エクセレンス＠日立市池の川さくらアリーナ
13時00分～ 青森ワッツ vs 山形ワイヴァンズ＠盛岡タカヤアリーナ
16時30分～ 福島ファイヤーボンズ vs 秋田ノーザンハピネッツ＠盛岡タカヤアリーナ
17時05分～ アルティーリ千葉 vs 原州DBプロミ＠北海きたえーる
17時10分～ アルバルク東京 vs Gリーグユナイテッド＠TOYOTA ARENA TOKYO
▼9月14日（日）
時間未定 レバンガ北海道 vs 対戦チーム未定＠北海きたえーる
時間未定 アルティーリ千葉 vs 対戦チーム未定＠北海きたえーる
11時00分～ TOHOKU CUP 5位決定戦＠盛岡タカヤアリーナ
13時00分～ 三遠ネオフェニックス vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ＠豊田合成記念体育館
13時05分～ 鹿児島レブナイズ vs トライフープ岡山＠鹿児島県総合体育センター体育館
14時00分～ サウスイースト・メルボルン・フェニックス vs サンロッカーズ渋⾕＠パースハイパフォーマンスセンター
14時00分～ 新潟アルビレックスBB vs 金沢武士団＠リージョンプラザ上越
14時10分～ 千葉ジェッツ vs 越谷アルファーズ＠LaLa arena TOKYO-BAY
14時30分～ 岩手ビッグブルズ vs 対戦チーム未定＠盛岡タカヤアリーナ
15時00分～ 川崎ブレイブサンダース vs ベルテックス静岡＠東急ドレッセとどろきアリーナ
15時00分～ 長崎ヴェルカ vs 熊本ヴォルターズ＠ハピネスアリーナ
15時05分～ 京都ハンナリーズ vs 神戸ストークス＠かたおかアリーナ京都
15時05分～ バンビシャス奈良 vs 香川ファイブアローズ＠ロートアリーナ奈良
16時30分～ パース・ワイルドキャッツ vs 琉球ゴールデンキングス＠パースハイパフォーマンスセンター
17時00分～ シーホース三河 vs ファイティングイーグルス名古屋＠豊田合成記念体育館
18時00分～ 仙台89ERS vs 対戦チーム未定＠盛岡タカヤアリーナ
【動画】富永啓生、31得点北海道デビュー
天性のスコアラーが北海道に加入⛹️♂️
プレシーズン初戦から31得点の本領発揮👌
北海道#30 富永 啓生（SG｜188cm）
31 PTS｜5 3FGM
【vs大阪｜2025.09.06】@KeiseiTominaga @levangakousiki#Bリーグ #りそなグループ pic.twitter.com/4RYSN1VbAQ
- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) September 6, 2025