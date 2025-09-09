今週末のプレーシーズンゲームは海外対戦多数…Gリーグ選抜来日、最新アリーナで注目の対戦

　10月の2025－26シーズン開幕へ向けて調整を続けるBリーグの各クラブ。今週末は国内外でプレシーズンゲームが予定されている。


　海外では、オーストラリア・NBLとの交流戦が行われる。9月12日（金）には、琉球ゴールデンキングスがサウスイースト・メルボルン・フェニックス（17時00分～）、サンロッカーズ渋谷がパース・ワイルドキャッツ（19時30分～）とそれぞれ対戦。さらに14日（日）にはカードが入れ替わり、SR渋谷がメルボルンと（14時00分～）、琉球がパースと（16時30分～）ぶつかる。会場はすべてパースハイパフォーマンスセンターだ。


　日本国内でも海外勢との注目カードが目白押し。9月12日（金）は長崎ヴェルカがニュージーランド・ブレイカーズを迎え撃つ（19時00分～／ハピネスアリーナ）。同日、群馬クレインサンダーズはアメリカから来日するGリーグユナイテッドと対戦（19時00分～／オープンハウスアリーナ太田）する。翌13日（土）はアルバルク東京が同じくGリーグユナイテッドと激突（17時10分～／TOYOTA ARENA TOKYO）。こちらは最新の“夢のアリーナ”で開催される記念すべき一戦となる。


　北海道の北海きたえーるでは、レバンガ北海道と新竹御嶽ライオニアーズ（台湾）が対戦（13日・14時05分～）。先週末に31得点を挙げた富永啓生の活躍に注目が集まる一戦となりそうだ。


▼9月12日（金）

17時00分～　サウスイースト・メルボルン・フェニックス vs 琉球ゴールデンキングス＠パースハイパフォーマンスセンター

19時00分～　長崎ヴェルカ vs ニュージーランド・ブレイカーズ＠ハピネスアリーナ

19時00分～　群馬クレインサンダーズ vs Gリーグユナイテッド＠オープンハウスアリーナ太田

19時30分～　パース・ワイルドキャッツ vs サンロッカーズ渋⾕＠パースハイパフォーマンスセンター


▼9月13日（土）

14時00分～　宇都宮ブレックス vs 滋賀レイクス＠栃木県立県北体育館

14時00分～　横浜ビー・コルセアーズ vs 上海シャークス＠トッケイセキュリティ平塚総合体育館

14時05分～　レバンガ北海道 vs 新竹御嵿ライオニアーズ＠北海きたえーる

14時05分～　広島ドラゴンフライズ vs 佐賀バルーナーズ＠広島グリーンアリーナ

15時00分～　川崎ブレイブサンダース vs ベルテックス静岡＠東急ドレッセとどろきアリーナ

15時05分～ バンビシャス奈良 vs 徳島ガンバロウズ＠ロートアリーナ奈良

15時05分～　鹿児島レブナイズ vs トライフープ岡山＠鹿児島県総合体育センター体育館

15時10分～　茨城ロボッツ vs 横浜エクセレンス＠日立市池の川さくらアリーナ

13時00分～　青森ワッツ vs 山形ワイヴァンズ＠盛岡タカヤアリーナ

16時30分～　福島ファイヤーボンズ vs 秋田ノーザンハピネッツ＠盛岡タカヤアリーナ

17時05分～　アルティーリ千葉 vs 原州DBプロミ＠北海きたえーる

17時10分～　アルバルク東京 vs Gリーグユナイテッド＠TOYOTA ARENA TOKYO


▼9月14日（日）

時間未定　　レバンガ北海道 vs 対戦チーム未定＠北海きたえーる

時間未定　　アルティーリ千葉 vs 対戦チーム未定＠北海きたえーる

11時00分～　TOHOKU CUP 5位決定戦＠盛岡タカヤアリーナ

13時00分～　三遠ネオフェニックス vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ＠豊田合成記念体育館

13時05分～　鹿児島レブナイズ vs トライフープ岡山＠鹿児島県総合体育センター体育館

14時00分～　サウスイースト・メルボルン・フェニックス vs サンロッカーズ渋⾕＠パースハイパフォーマンスセンター

14時00分～　新潟アルビレックスBB vs 金沢武士団＠リージョンプラザ上越

14時10分～　千葉ジェッツ vs 越谷アルファーズ＠LaLa arena TOKYO-BAY

14時30分～　岩手ビッグブルズ vs 対戦チーム未定＠盛岡タカヤアリーナ

15時00分～　川崎ブレイブサンダース vs ベルテックス静岡＠東急ドレッセとどろきアリーナ

15時00分～　長崎ヴェルカ vs 熊本ヴォルターズ＠ハピネスアリーナ

15時05分～　京都ハンナリーズ vs 神戸ストークス＠かたおかアリーナ京都

15時05分～　バンビシャス奈良 vs 香川ファイブアローズ＠ロートアリーナ奈良

16時30分～　パース・ワイルドキャッツ vs 琉球ゴールデンキングス＠パースハイパフォーマンスセンター

17時00分～　シーホース三河 vs ファイティングイーグルス名古屋＠豊田合成記念体育館

18時00分～　仙台89ERS vs 対戦チーム未定＠盛岡タカヤアリーナ



【動画】富永啓生、31得点北海道デビュー