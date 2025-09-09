今週末のプレーシーズンゲームは海外対戦多数…Gリーグ選抜来日、最新アリーナで注目の対戦

10月の2025－26シーズン開幕へ向けて調整を続けるBリーグの各クラブ。今週末は国内外でプレシーズンゲームが予定されている。

海外では、オーストラリア・NBLとの交流戦が行われる。9月12日（金）には、琉球ゴールデンキングスがサウスイースト・メルボルン・フェニックス（17時00分～）、サンロッカーズ渋谷がパース・ワイルドキャッツ（19時30分～）とそれぞれ対戦。さらに14日（日）にはカードが入れ替わり、SR渋谷がメルボルンと（14時00分～）、琉球がパースと（16時30分～）ぶつかる。会場はすべてパースハイパフォーマンスセンターだ。

日本国内でも海外勢との注目カードが目白押し。9月12日（金）は長崎ヴェルカがニュージーランド・ブレイカーズを迎え撃つ（19時00分～／ハピネスアリーナ）。同日、群馬クレインサンダーズはアメリカから来日するGリーグユナイテッドと対戦（19時00分～／オープンハウスアリーナ太田）する。翌13日（土）はアルバルク東京が同じくGリーグユナイテッドと激突（17時10分～／TOYOTA ARENA TOKYO）。こちらは最新の“夢のアリーナ”で開催される記念すべき一戦となる。

北海道の北海きたえーるでは、レバンガ北海道と新竹御嶽ライオニアーズ（台湾）が対戦（13日・14時05分～）。先週末に31得点を挙げた富永啓生の活躍に注目が集まる一戦となりそうだ。

▼9月12日（金）



17時00分～ サウスイースト・メルボルン・フェニックス vs 琉球ゴールデンキングス＠パースハイパフォーマンスセンター



19時00分～ 長崎ヴェルカ vs ニュージーランド・ブレイカーズ＠ハピネスアリーナ



19時00分～ 群馬クレインサンダーズ vs Gリーグユナイテッド＠オープンハウスアリーナ太田



19時30分～ パース・ワイルドキャッツ vs サンロッカーズ渋⾕＠パースハイパフォーマンスセンター

▼9月13日（土）



14時00分～ 宇都宮ブレックス vs 滋賀レイクス＠栃木県立県北体育館



14時00分～ 横浜ビー・コルセアーズ vs 上海シャークス＠トッケイセキュリティ平塚総合体育館



14時05分～ レバンガ北海道 vs 新竹御嵿ライオニアーズ＠北海きたえーる



14時05分～ 広島ドラゴンフライズ vs 佐賀バルーナーズ＠広島グリーンアリーナ



15時00分～ 川崎ブレイブサンダース vs ベルテックス静岡＠東急ドレッセとどろきアリーナ



15時05分～ バンビシャス奈良 vs 徳島ガンバロウズ＠ロートアリーナ奈良



15時05分～ 鹿児島レブナイズ vs トライフープ岡山＠鹿児島県総合体育センター体育館



15時10分～ 茨城ロボッツ vs 横浜エクセレンス＠日立市池の川さくらアリーナ



13時00分～ 青森ワッツ vs 山形ワイヴァンズ＠盛岡タカヤアリーナ



16時30分～ 福島ファイヤーボンズ vs 秋田ノーザンハピネッツ＠盛岡タカヤアリーナ



17時05分～ アルティーリ千葉 vs 原州DBプロミ＠北海きたえーる



17時10分～ アルバルク東京 vs Gリーグユナイテッド＠TOYOTA ARENA TOKYO

▼9月14日（日）



時間未定 レバンガ北海道 vs 対戦チーム未定＠北海きたえーる



時間未定 アルティーリ千葉 vs 対戦チーム未定＠北海きたえーる



11時00分～ TOHOKU CUP 5位決定戦＠盛岡タカヤアリーナ



13時00分～ 三遠ネオフェニックス vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ＠豊田合成記念体育館



13時05分～ 鹿児島レブナイズ vs トライフープ岡山＠鹿児島県総合体育センター体育館



14時00分～ サウスイースト・メルボルン・フェニックス vs サンロッカーズ渋⾕＠パースハイパフォーマンスセンター



14時00分～ 新潟アルビレックスBB vs 金沢武士団＠リージョンプラザ上越



14時10分～ 千葉ジェッツ vs 越谷アルファーズ＠LaLa arena TOKYO-BAY



14時30分～ 岩手ビッグブルズ vs 対戦チーム未定＠盛岡タカヤアリーナ



15時00分～ 川崎ブレイブサンダース vs ベルテックス静岡＠東急ドレッセとどろきアリーナ



15時00分～ 長崎ヴェルカ vs 熊本ヴォルターズ＠ハピネスアリーナ



15時05分～ 京都ハンナリーズ vs 神戸ストークス＠かたおかアリーナ京都



15時05分～ バンビシャス奈良 vs 香川ファイブアローズ＠ロートアリーナ奈良



16時30分～ パース・ワイルドキャッツ vs 琉球ゴールデンキングス＠パースハイパフォーマンスセンター



17時00分～ シーホース三河 vs ファイティングイーグルス名古屋＠豊田合成記念体育館



18時00分～ 仙台89ERS vs 対戦チーム未定＠盛岡タカヤアリーナ

