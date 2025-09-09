「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日正午現在でアクセルスペースホールディングス<402A.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



９日の市場でアクセルＨＤが４日ぶりに反落。同社は８月１３日に東証グロース市場に新規上場した直近ＩＰＯ銘柄。小型衛星の設計・製造・打ち上げ・運用サービス（ＡｘｅｌＬｉｎｅｒ事業）、光学衛星画像の販売と衛星画像を用いたソリューションサービスの提供（ＡｘｅｌＧｌｏｂｅ事業）を手掛けている。初値は公開価格（３７５円）の２．０倍の７５１円となり、２０日には１１４１円まで上昇。その後、足もとでは８００円台を中心とする値動きとなっている。業績は赤字基調だが市場で人気の宇宙関連銘柄であり、株価が下押した場面では買いを入れる動きも強まっている様子だ。



出所：MINKABU PRESS