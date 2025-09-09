¥È¥Þ¥È¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¡£¡Ö¤¢¤¸¤Î¥Þ¥ê¥Í¡×¡Ö¤µ¤Ð´Ì¤Î¥«¥ì¡¼ßÖ¤á¡×
¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡ÛºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¡ª¼çÌòµéÌîºÚ¡¦¥È¥Þ¥È¤Î¤ª¤«¤º
¥È¥Þ¥È¤Î´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤ÎÀäÌ¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢µû²ðÎà¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤¸¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¥Þ¥ê¥Í¡×¤È¡¢¤µ¤Ð´Ì¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖßÖ¤á¤â¤Î¡×¤ò2ÉÊ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ç®¡¹¤Î¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Ç¤â¡¢Îä¤¿¤¯¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥È¥Þ¥È¤ò¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤¢¤¸¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥Þ¥ê¥Í
²º¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Ç¿©Íß¤ò»É·ã¡£Îä¤ä¤·¤Æ¤â¢þ
¡¦¥È¥Þ¥È ¡Ä1¸Ä
¡¦¤¢¤¸(»°Ëç¤ª¤í¤·) ¡Ä3ÈøÊ¬
¡¦¶Ì¤Í¤® ¡Ä1/4¸Ä
¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó ¡Ä1¸Ä
¡¦¿Ý¡¡
¡¦º½Åü¡¡
¡¦±ö¡¡
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¡
¡¦¾®ÇþÊ´¡¡
¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥È¥Þ¥È¤Ï1cm³Ñ¤Ë¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÏÁÆ¤ß¤¸¤ó¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¿ÝÂç¤µ¤¸3¡¢º½Åü¾®¤µ¤¸2¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/2¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
2. ¤¢¤¸¤Ï¾®¹ü¤ò½ü¤¡¢½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ê¡¢¾®ÇþÊ´Å¬ÎÌ¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸3¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤¹¤ë¡£¤¢¤¸¤ÎÈéÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢Î¾ÌÌ¤Ç3¡Á4Ê¬¾Æ¤¤¤ÆÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤òÄÌ¤¹¡£
4. ¥Ð¥Ã¥È¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¹¤²¡¢[1]¤ò¤«¤±¤Æ10Ê¬°Ê¾åÄÒ¤±¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬258kcal¡¿±öÊ¬2.4g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß)
¢£¥È¥Þ¥È¤È¤µ¤Ð´Ì¤Î¥«¥ì¡¼ßÖ¤á
¥È¥Þ¥È¤Î¤¦¤Þ¤ß¤Ç¤µ¤Ð¤â¤°¤Ã¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥È¥Þ¥È ¡ÄÂç3¸Ä(550¡Á600g)
¡¦¤µ¤Ð¿å¼Ñ´Ì ¡Ä1´Ì(Ìó200g¡Ë
¡¦¶Ì¤Í¤® ¡Ä1/4¸Ä
¡¦¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡ø¥«¥ì¡¼Ê´ ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡ø±ö ¡Ä¾¯¡¹
¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥È¥Þ¥È¤Ï°ì¸ýÂç¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤Ï½Ä5mmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£¤µ¤Ð¤Ï´Ì½Á¤ò¤¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÌó1Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¤µ¤Ð¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤·¡¢Ìó1Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢¼êÁá¤¯º®¤¼¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬167kcal¡¿±öÊ¬1.5g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿½Å¿®½é¹¾)
¥È¥Þ¥ÈÂç3¸Ä¤Ï¡¢ÂÞÇã¤¤¤·¤¿¤È¤¤Î1ÂÞÊ¬¤Û¤É¤È¤¤¤¦ÌÜ°Â¡£¥È¥Þ¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥³¥Ô¥ó¤Ï¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤ÇÈþÈ©¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Æ¤ªÈè¤ìµ¤Ì£¤Ê»þ¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß¡¢½Å¿®½é¹¾¡¡»£±Æ¡¿¹â¿ù½ã¡¢¹À¥µ®»Ò
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸/ÃæÅÄÌª´»