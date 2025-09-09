

経営者として、わざわざ負ける土俵を選んで、そこで勝負をかけたいと思う人はいないだろう。個別の会社にはどうにもできない、圏外の力を見極めるのも、経営者の仕事となる。

個社の力が及ばない「圏外の力」は、産業の盛衰をどのように左右するのか。

街道ネットワークの有無で差がつく

自動車産業には、需要サイドの基礎条件にも同様の格差がありました。

自動車の市場を立ち上げるプロセスは、米国のほうが欧州に比べて格段に容易だったと考えられるのです。ここでは、それについて述べていきます。





たとえば英国勢のスタートは、ロールスロイス（Rolls-Royce）が1904年、オースティン（Austin）が1905年、モーリス（Morris）が1912年、ベントレー（Bentley）が1919年です。

一方米国では、1893年のシカゴ万博でダイムラー（Daimler）車1台を間近に見た起業家たちが直ちに挑戦を開始しました。

名乗りを上げたのは、デュリア（Duryea）兄弟が1895年、ランサム・エリ・オールズ（Ransom Eli Olds）が1897年、パッカード（Packard）兄弟が1898年、ヘンリー・フォード（Henry Ford）が1899年でした。

米国に比べて英国の後れが目立つのは、需要サイドの相違が投影されています。

欧州は、とくに西方でローマ帝国が建設したインフラストラクチャーを継承しています。その最たるものが、「すべての道はローマに通ず」と言われる街道のネットワークです。

都市と都市を結ぶ街道が存在したという一点をとっても欧州は米国より先進的でしたが、馬車が対面通行できる道幅を備えた街道には石畳が敷かれ、路肩に排水溝まで施工されていたとなると、もはや差は圧倒的と言うしかありません。

なかでもツール・ド・フランスやダカール・ラリーのようなレースの伝統で知られるフランスは、ローマ帝国およびナポレオンが大軍を派遣する目的で高規格道路網を整備していたので、格段に恵まれていました。

シルヴァーゴーストとモデルTの違い

街道ネットワークの恩恵をフルに享受したのは、都市から遠く離れた地に複数の別荘を構える欧州の王室や貴族でした。

高出力を誇る自動車が登場するや否や、彼らは愛車で長距離高速移動をするようになり、グランドツアラー（GTカー）と呼ばれるカテゴリーを形成するに至ります。

その頂点に立ったのは、直列6気筒の7リットルエンジンを搭載したロールスロイスのシルヴァーゴースト（Silver Ghost）で、長くとったホイールベースが生み出す美しいシルエットと良好な乗り心地に魅せられる富裕層が続出したと言われています。

Locomotive Act（赤旗法）など早すぎる規制によって自滅したかに見えた英国がラグジュアリーの頂点に立つことができたのは、過去の栄光に基づく市場、具体的には王室と貴族の存在があったからと言ってよいでしょう。

ロールスロイスのシルヴァーゴーストも、悪路走破性と異次元の耐久性を訴求しており、富裕層のアドベンチャー魂を刺激したと言われています。1910年前後だと、欧州も街道を外れると悪路だらけだったからでしょう。

シルヴァーゴーストは、ほぼ時を同じくして市場に投入されたフォードのモデルTと比べると、狙った立地が大違いでした。

モデルTとシルヴァーゴーストは、生産期間までほぼ重なっていますが、累積生産台数では2000倍の差がつきました。

皮肉なことに、小さいながら「富裕層の玩具」市場が成立した欧州では、そこに誰もが安住し、「富裕層の玩具」市場が成立しにくかった米国では、ヘンリー・フォードが苦慮の末に新しい事業立地を切り拓くことになったからです。

欧米間で与件が大きく異なっていた

その差は、控えめに表現しても絶大でした。

では、大衆車の事業立地に辿り着かなかった欧州勢のことを、努力不足や知恵不足と責めてもよいのでしょうか。

答えは、ノーだと思います。

貴族が土地を所有する欧州では小作農が慢性的な貧困に喘いでおり、車を買うどころではなかったからです。

ヘンリーの真似をしようにも、農家を売り先とする選択肢など存在しませんでした。経済的に恵まれた独立農家が米国に存在したのも、ヘンリーが何かしたからではありません。

すべては与件でした。そして与件が欧米間で大きく異なっていたというだけです。

（三品 和広 ： 神戸大学名誉教授）