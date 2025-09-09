Âç¶¶ÏÂÌé¤È¿À»³ÃÒÍÎ¤¬¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ë¥À¥ó¥¹¡ª¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¤ÎÁêÀ¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¥ë¤¬¥¨¥°¤¤¡×¡ÖÂÎ´´¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿½¸¤Þ¤ë
WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤È¥À¥ó¥µー¤ÎATSUSHI¤È¶¦¤Ë¥Ð¥¥Ð¥¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ëÆ°²è¤ò¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂç¶¶ÏÂÌé¤È¿À»³ÃÒÍÎ¤Î¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¥À¥ó¥¹①②
¢£¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡ー¤òÌ³¤á¤¿ATSUSHI¤È¶¦¤ËÍÙ¤ë¿À»³¡õÂç¶¶
¿À»³¤Ï¡ÖÂç¶¶¤È¤Î¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤½¤Î2¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡ー¤È¤·¤ÆATSUSHI¤ÎÌ¾Á°¤âÅº¤¨¤Æ¡¢3¿Í¤Ç3ee¡ÖBESTUEVERHAD (feat. SWAVAY)¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£
¾Ð´é¤Ç¥»¥ó¥¿ー¤ËÎ©¤ÄATSUSHI¡¢¤½¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥¥ã¥Ã¥×¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Î¿À»³¡õÂç¶¶¡£¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥é¥Õ¤Ë¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥Ð¥·¥Ã¤È¿¶¤ê¤òÂ·¤¨¤ÆÍÙ¤ê½Ð¤¹¡£
¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¼ê¤Î¿¶¤ê¤ä·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤â¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÊý¤Ç3¿Í¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¥·ー¥ó¤ä¡¢¥é¥¹¥È¤Î¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¥·ー¥ó¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂç¶¶¤¯¤ó¤È¿À¤Á¤ã¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤ÎÁêÀ¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Áー¥à¥°¥êー¥óºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥¹¥¥ë¤¬¥¨¥°¤¤¡×¡ÖÂÎ´´¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£