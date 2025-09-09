タカヨシＨＤ、今期経常を25％上方修正

タカヨシホールディングス <9259> [東証Ｇ] が9月9日後場(13:00)に業績修正を発表。25年9月期の連結経常利益を従来予想の7.2億円→9億円(前期は9億円)に25.0％上方修正し、減益率が20.1％減→0.1％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.6億円→4.4億円(前年同期は4億円)に68.2％増額し、一転して10.7％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2025年９月期について、不採算店舗の閉店、商業施設中心から新たなフォーマット店舗への挑戦の年として位置付けてまいりました。新たな店舗展開も順調に開店することができ、加えて新規生産者の開拓促進、高原野菜の開拓、物流改革、業務効率の改善などを実行することにより、計画を上回る進捗となりました。 こうした状況を踏まえ、今後の見通しについて改めて検証し、営業利益は＋22.4%、経常利益は＋25%、親会社に帰属する当期純利益は＋33.3%の上方修正となる業績予想へと見直しすることを決定いたしました。

