13時の日経平均は84円高の4万3728円、アドテストが224.20円押し上げ 13時の日経平均は84円高の4万3728円、アドテストが224.20円押し上げ

9日13時現在の日経平均株価は前日比84.27円（0.19％）高の4万3728.08円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は825、値下がりは713、変わらずは78。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を224.20円押し上げている。次いで東エレク <8035>が42.04円、ソニーＧ <6758>が10.30円、住友不 <8830>が7.06円、スズキ <7269>が6.21円と続く。



マイナス寄与度は75.97円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が42.14円、ＴＤＫ <6762>が32.67円、フジクラ <5803>が9.79円、日東電 <6988>が8.44円と続いている。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は不動産で、以下、倉庫・運輸、空運、パルプ・紙と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉄鋼、鉱業が並んでいる。



※13時0分2秒時点



株探ニュース

