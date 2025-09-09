ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¡ß¾åÀîÂçÀã¡¢ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë- ÆüËÜ¼ò½ÏÀ®¤Î¼Â¾Ú¤ËÃå¼ê
ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¤Ï9·î4Æü¡¢¾åÀîÂçÀã¤ÈÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ÈÃÏ°è¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¡ß¾åÀîÂçÀã¡¢ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
¡û¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×
ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¶¯¤ß¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤òÇÄ°®¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¶È´ðÈ×¤äµ»½ÑÎÏ¤ò¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Àè¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ì¼¡»º¶È¤ä´Ñ¸÷¤Ê¤É¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤ò±Û¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾åÀîÂçÀã¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î¼òÊÆ¤ÈÎÉ¼Á¤ÊÅ·Á³¿å¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼òÂ¤¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©ºà¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ä¡¢6¼¡»º¶È²½¤Ë¤è¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò»Ö¸þ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢µþ¶ËÈ¯ÅÅ½ê¤ÇÆüËÜ¼ò¤Î½ÏÀ®¼Â¾Ú¤ò¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë¡£¼Â¾Ú¤Ï2024Ç¯10·î¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
Î¾¼Ò¤Ï¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆüËÜ¼ò½ÏÀ®¤Î¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢Æ»»º¼òÊÆ¤äÆüËÜ¼ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¸þ¾å¡¢´Ñ¸÷¤Ø¤ÎÇÈµÚ¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ»»ºÆüËÜ¼ò¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËËÌ³¤Æ»¤Î¼«Á³¡¦¿©¡¦Ê¸²½¤ò³è¤«¤·¤¿´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è¶¦ÁÏ¤ò¹¤²¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÀøºßÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¡ß¾åÀîÂçÀã¡¢ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
¡û¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×
ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¶¯¤ß¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤òÇÄ°®¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¶È´ðÈ×¤äµ»½ÑÎÏ¤ò¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Àè¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ì¼¡»º¶È¤ä´Ñ¸÷¤Ê¤É¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤ò±Û¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢µþ¶ËÈ¯ÅÅ½ê¤ÇÆüËÜ¼ò¤Î½ÏÀ®¼Â¾Ú¤ò¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë¡£¼Â¾Ú¤Ï2024Ç¯10·î¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
Î¾¼Ò¤Ï¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆüËÜ¼ò½ÏÀ®¤Î¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢Æ»»º¼òÊÆ¤äÆüËÜ¼ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¸þ¾å¡¢´Ñ¸÷¤Ø¤ÎÇÈµÚ¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ»»ºÆüËÜ¼ò¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËËÌ³¤Æ»¤Î¼«Á³¡¦¿©¡¦Ê¸²½¤ò³è¤«¤·¤¿´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è¶¦ÁÏ¤ò¹¤²¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÀøºßÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£