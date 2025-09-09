¥ä¥Þ¥Ï¡ÖXMAX¡×¹ØÆþ&ÅÐÏ¿¤Ç¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅÃæ
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä¤Ï9·î5Æü¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡ÖXMAX¡×¤Î¿·¼Ö¹ØÆþ¼Ô¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿¼ÔÁ´°÷¤Ë¡¢¡ÖXMAX¡×¤È²÷Å¬¤Ê¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÖXMAX¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä¡ÖXMAX¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¡ÖXMAX¡×¤Ï¡¢2´ã¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ä¹ü³Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼"MAX¥·¥ê¡¼¥º"¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¾å¼Á¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢µ¡ÉÒ¤Ç·Ú²÷¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤ä²÷Å¬À¡¦¼ÂÍÑµ¡Ç½¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤¿·ÚÆóÎØ¥â¥Ç¥ë¡£¤³¤Î½Õ¤Ë¤Ï¡¢TFT¤ÈLCD¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¸«¤ä¤¹¤¤¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤ä¡ÖÅÅÆ°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢½©¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖXMAX¡×¥é¥¤¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¸å²¡¤·¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¯¡ÖXMAX¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò´ë²è¡£
9·î5Æü¡Á11·î30Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯Àµµ¬¼è°·Å¹¤Ë¤Æ¡ÖXMAX¡×(2025Ç¯¥â¥Ç¥ë 8BK-SGA8J¡¢2021Ç¯~24Ç¯¥â¥Ç¥ë 8BK-SG70J)¤Î¿·¼Ö¤ò¹ØÆþ¡¦ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¡¢¡ÖXMAX¡×¤È²÷Å¬¤Ê¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¥¢¥¤¥Æ¥à1ÅÀ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖETC¥³¡¼¥¹:JRM-21 ¢¨¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¼è¤êÉÕ¤±ÈñÍÑ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ÞÉéÃ´¡×¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥³¡¼¥¹:YJ-21 ZENITH¡×¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥¹:RY1001 2Way¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Î3¥³¡¼¥¹¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä¡ÖXMAX¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¡ÖXMAX¡×¤Ï¡¢2´ã¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ä¹ü³Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼"MAX¥·¥ê¡¼¥º"¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¾å¼Á¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢µ¡ÉÒ¤Ç·Ú²÷¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤ä²÷Å¬À¡¦¼ÂÍÑµ¡Ç½¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤¿·ÚÆóÎØ¥â¥Ç¥ë¡£¤³¤Î½Õ¤Ë¤Ï¡¢TFT¤ÈLCD¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¸«¤ä¤¹¤¤¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤ä¡ÖÅÅÆ°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î5Æü¡Á11·î30Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯Àµµ¬¼è°·Å¹¤Ë¤Æ¡ÖXMAX¡×(2025Ç¯¥â¥Ç¥ë 8BK-SGA8J¡¢2021Ç¯~24Ç¯¥â¥Ç¥ë 8BK-SG70J)¤Î¿·¼Ö¤ò¹ØÆþ¡¦ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¡¢¡ÖXMAX¡×¤È²÷Å¬¤Ê¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¥¢¥¤¥Æ¥à1ÅÀ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖETC¥³¡¼¥¹:JRM-21 ¢¨¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¼è¤êÉÕ¤±ÈñÍÑ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ÞÉéÃ´¡×¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥³¡¼¥¹:YJ-21 ZENITH¡×¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥¹:RY1001 2Way¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Î3¥³¡¼¥¹¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£