武田鉄矢、『金八先生』で共演の吉行和子さん追悼「大好きな先輩でした」
俳優・エッセイストの吉行和子さんが2日、肺炎のため亡くなった。90歳だった。所属事務所テアトル・ド・ポッシュが8日、公式サイトにて公表。TBS系『3年B組金八先生』で共演した俳優の武田鉄矢が追悼した。
【写真】2022年…NHK夜ドラ『つまらない住宅地のすべての家』に出演した吉行和子さん
9日放送のフジテレビ系朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）で訃報が伝えられた。番組に出演していた武田は、「若いときに、本当にかわいがってもらったベテランの女優さんで。褒めてもらうとうれしかったですね。一生懸命熱演すると、『上手ねー』ってのんびりおっしゃるんですよね。大好きな先輩でした」と思い出を振り返った。
また、司会の谷原章介も「映画でご一緒したことがあるんですが、ごあいさつするとすごく丁寧に返してくださったんです。あれだけの方なのに、とても丁寧な方ですよね」と話し、「改めて、お悔やみ申し上げます」と故人をしのんだ。
【写真】2022年…NHK夜ドラ『つまらない住宅地のすべての家』に出演した吉行和子さん
9日放送のフジテレビ系朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）で訃報が伝えられた。番組に出演していた武田は、「若いときに、本当にかわいがってもらったベテランの女優さんで。褒めてもらうとうれしかったですね。一生懸命熱演すると、『上手ねー』ってのんびりおっしゃるんですよね。大好きな先輩でした」と思い出を振り返った。
また、司会の谷原章介も「映画でご一緒したことがあるんですが、ごあいさつするとすごく丁寧に返してくださったんです。あれだけの方なのに、とても丁寧な方ですよね」と話し、「改めて、お悔やみ申し上げます」と故人をしのんだ。