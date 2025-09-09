『キム・サブ』ハン・ソッキュが“交渉の神”に…スタジオドラゴン『シン社長プロジェクト』U-NEXTで日本初配信【キャスト・あらすじ】
俳優のハン・ソッキュ、ペ・ヒョンソン、イ・レが主演を務めるスタジオドラゴン制作の韓国ドラマ『シン社長プロジェクト』が、15日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。
【場面カット】U-NEXTで配信される『シン社長プロジェクト』
スタジオドラゴンが手掛けるtvNの同作は、元・伝説の交渉人であり、現在はチキン店の社長という顔を持つシン社長が、町の揉め事や社会の不条理に立ち向かう紛争解決ヒーロードラマ。
町のチキン店を営むシン社長は、抜群の話術と豪快な性格で、住民たちから“交渉の神”として頼られる存在。トラブル解決の依頼が来ると、断れずしぶしぶ依頼現場に行きながらも見事な交渉術を発揮し、問題を解決していく。そんな社長の元に、法の原則を何よりも重んじる堅物エリートの新米判事チョ・フィリップと、情報収集能力に長けたMZ世代の配達員イ・シオンが仲間入り。世代も価値観も異なる3人がチームを組み、あらゆるご近所トラブルに立ち向かっていく。
ミステリアスな過去を持つシン社長を演じるのは、『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズなどで圧倒的な存在感を放ってきたハン・ソッキュ。深みのある演技が、温かい人情味とミステリアスな雰囲気を併せ持つ主人公の魅力を最大限に引き出す。そして、『組み立て式家族〜僕らの恋の在処〜』などで注目を集めるペ・ヒョンソンが新米判事チョ・フィリップを、映画『ソウォン／願い』で天才的な演技力を見せたイ・レが、チームの紅一点イ・シオンを演じ る。世代も個性も異なる3人がチームワークを築いていき、さまざまなトラブルを“言葉”で解決していく痛快な展開が見どころとなっている。
■『シン社長プロジェクト』作品概要
制作年：2025年
配信情報：U-NEXT／見放題（日本初・独占配信）
配信開始日：9月15日（月・祝）午後11時※毎週月・火配信
スタッフ：監督シン・ギョンス、脚本パン・ギリ
キャスト：ハン・ソッキュ、ペ・ヒョンソン、イ・レ ほか
【あらすじ】
チキン店の社長で、元伝説の交渉人というミステリアスな秘密を持つシン社長。彼はチキン店に急な異動で訪れた規則に忠実な新米判事チョ・フィリップと、家族を支えながら情報提供者としても働く配達員のイ・シオンと共にさまざまな問題を解決していく。
