歌手の小柳ルミ子さんは自身の公式ブログを更新し、9月8日、愛犬「ルル」との「別れ」から、49日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 小柳ルミ子 】 愛犬ルルとの別れに 「今も毎日 涙が止まらない」「もう49日なのか まだ49日なのか」





小柳さんは公式ブログに「今日 9月8日 ルルの49日です」と投稿。



続けて「もう 49日なのか まだ 49日なのか」と表現しました。



「今も毎日 涙が止まらない 同じ日々が 49回 只 過ぎただけです」という言葉からは、愛犬を失った悲しみの中で時間が経過していることが伝わってきます。







ブログに掲載された写真には、ルルへの深い愛情が表れています。祭壇には「愛犬 ルル 」と書かれたお骨や、ルルの写真、赤いリード、犬用ケーキなどが飾られており、愛犬を偲ぶように丁寧に設えられています。

また別の写真では、色とりどりの飾りが置かれた祭壇に、ドッグフードの入った食器が供えられている様子も確認できます。







小柳さんはブログの中で「ルルたん どうしてますか？」「ルルたん そこからママが見えますか？」と、まるで今も会話を続けているかのように愛犬に語りかけています。

「ルルたん もっと一緒にいたかったよ」「ルルたん ママの事好きですか？」という言葉からは、突然の別れに対する切ない思いが伝わってきます。







特に「ママはルルたんが生きがいだったよ ママの命だったよ ママの全てだったよ」という表現からは、ルルが小柳さんの人生にとってどれほど大きな存在だったかが感じられます。

「こんなにも こんなにも愛させてくれて有難う こんなにも こんなにも幸せをくれて有難う」と、ルルとの日々に対する感謝の気持ちも記されています。







ブログには、小柳さんとルルの温かい日常を切り取った写真も複数掲載されていました。

朱色のセーターを着た小柳さんと愛犬が鼻を寄せ合う親密な様子や、マスクをした小柳さんとルルが向き合っている瞬間など、二人の絆を感じさせる写真が並んでいます。







「ルルに出会えた事 心から感謝してるよ」と綴る小柳さん。「ルルたん 夢に出て来てね！ ママに甘えて欲しいな！」という言葉には、今もなお愛犬と心の中でつながっているという思いが込められています。







さらに「先代ルルが奇跡を起こしてくれて ルルに会えた様に ルルたんも 奇跡を起こしてよー」と願い、「ママの命ある限り ルルをずっと愛し続けるよ！」と今もなお続く悲しみの中で、小柳さんは愛犬との思い出を大切に抱きしめながら、日々を過ごしているようです。



【担当：芸能情報ステーション】