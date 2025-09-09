ÅÄÃæÈþµ×¡õÌÚºê¤æ¤ê¤¢¡¢¥¢¥¤¥É¥ë·Ð¸³¤¬½÷Í¥¶È¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¡¡µÕ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â!?¡Ö¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ë¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤ÈKis-My-Ft2¤ÎÆó³¬Æ²¹â»Ì¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ømake up xxx¡ÁÈþ¤·¤¥µ¥ìºÊ¥á¥¤¥¯¤ÎµÕ½±¡Á¡Ù¤¬¡¢½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ØFANY :D¡Ù¤Ç9·î16Æü¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤âÌ³¤á¤ëÃÓÅÄ¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥µ¥ìºÊÌò¤ò¡¢Æó³¬Æ²¤Ï¥â¥é¥Ï¥éÉ×Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤òÁ°¤Ë¡¢ÃÓÅÄ¡¢Æó³¬Æ²¡¢¶¦±é¤ÎÅÄÃæÈþµ×¡¢ÌÚºê¤æ¤ê¤¢(ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤)¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Ìò¼Ô¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÅÄÃæÈþµ×¤ÈÌÚºê¤æ¤ê¤¢
Æ£ÀîÎ¤Æà(ÃÓÅÄÄ¾¿Í)¤ÈÆ£ÀîÍªÇÏ(Æó³¬Æ²¹â»Ì)¤Ï·ëº§5Ç¯ÌÜ¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¡¢Î¤Æà¤Ï¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÍªÇÏ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£·ëº§Åö»þ¤Ï¡¢·ëº§¼°¤ò¤¢¤²¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤«ÁÇÅ¨¤Ê¼°¤òµó¤²¤è¤¦¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é5Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¸½ºß¡¢ÍªÇÏ¤Ï´°Á´¤Ê¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê½÷Í¥¡¦¾®Åè°«(ÅÄÃæÈþµ×)¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¡¢Î¤Æà¤ÏÉü½²¤ò·è°Õ¡£Î¤Æà¤Î¿ÆÍ§¡¦ÈøÆ¬¶Á»Ò(ÌÚºê¤æ¤ê¤¢)¤ÏÍªÇÏ¤ÈÆ±¤¸¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ±Î½¤À¤¬¡¢ÍªÇÏ¤ÎÉÔÎÑ¤òÊ¹¤¤¤ÆÉü½²¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Î¤Æà¤ÎÉü½²¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡½¡½ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï·Ý¿Í¡¢Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈÌÚºê¤µ¤ó¤â°ÊÁ°¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤È¡¢³§¤µ¤ó¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±éµ»¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÓÅÄ:¥³¥ó¥È¤Î»þ¤ÏµÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÎ¤Æà¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¤³¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤Æ±éµ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢·Ý¿Í¤Î±éµ»¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤Ê¤È¡£·Ý¿Í¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤í!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç!?¡×¤È¤«¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢É½¾ð¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¹¤®¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£¥³¥ó¥È¼Çµï¤È¤Ï°ã¤¦³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æó³¬Æ²:¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥â¥é¥Ï¥é¤È¤¤¤¦°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éÇÐÍ¥¶È¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ:»ä¤Ï¤Û¤Ü´¶¾ð¤È´¶³Ð¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤·¤¹¤®¤ë¤È¼Çµï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢´¶¾ð¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃù¤á¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤ÈµÞ¤Ë¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚºê:»ä¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼¤á¤Æ¤â¤¦8Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¤á¤¿»þ¤«¤é½÷Í¥¶È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨È´¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÈÌò¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ÆÆëÀ÷¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈÌÚºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬½÷Í¥¶È¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
ÌÚºê:¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÉñÂæ¤Ï¡£±ÇÁü¤Ï¡¢Âç¸æ½ê¤ÎÊý¤È¶¦±é¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ñ¥Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤Ê¤É¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¤¿»þ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÄÃæ:¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¡¢¥«¥á¥é¤Î°ÌÃÖ¤òÌÀ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¥«¥á¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤¦È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬ÊÑ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤À¤È¥«¥á¥é¤ò¸«¤¿¤éÀäÂÐ¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?
Æó³¬Æ²:¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡£²¶¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê(¾Ð)
¡½¡½º£²ó³§¤µ¤ó¤ª¼Çµï¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈÌÚºê¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¶¦±é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í?
ÅÄÃæ:Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÚºê:¤½¤·¤Æº£¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ:¤³¤Î´Ö¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿!
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò?
ÌÚºê:»öÌ³½ê²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ:¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ã¤Ã¤ÆÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÌÚºê:¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¶¦±é¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Æ£ÀîÎ¤Æà(ÃÓÅÄÄ¾¿Í)¤ÈÆ£ÀîÍªÇÏ(Æó³¬Æ²¹â»Ì)¤Ï·ëº§5Ç¯ÌÜ¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¡¢Î¤Æà¤Ï¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÍªÇÏ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£·ëº§Åö»þ¤Ï¡¢·ëº§¼°¤ò¤¢¤²¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤«ÁÇÅ¨¤Ê¼°¤òµó¤²¤è¤¦¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é5Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¸½ºß¡¢ÍªÇÏ¤Ï´°Á´¤Ê¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê½÷Í¥¡¦¾®Åè°«(ÅÄÃæÈþµ×)¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¡¢Î¤Æà¤ÏÉü½²¤ò·è°Õ¡£Î¤Æà¤Î¿ÆÍ§¡¦ÈøÆ¬¶Á»Ò(ÌÚºê¤æ¤ê¤¢)¤ÏÍªÇÏ¤ÈÆ±¤¸¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ±Î½¤À¤¬¡¢ÍªÇÏ¤ÎÉÔÎÑ¤òÊ¹¤¤¤ÆÉü½²¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Î¤Æà¤ÎÉü½²¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡½¡½ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï·Ý¿Í¡¢Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈÌÚºê¤µ¤ó¤â°ÊÁ°¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤È¡¢³§¤µ¤ó¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±éµ»¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÓÅÄ:¥³¥ó¥È¤Î»þ¤ÏµÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÎ¤Æà¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¤³¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤Æ±éµ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢·Ý¿Í¤Î±éµ»¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤Ê¤È¡£·Ý¿Í¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤í!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç!?¡×¤È¤«¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢É½¾ð¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¹¤®¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£¥³¥ó¥È¼Çµï¤È¤Ï°ã¤¦³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æó³¬Æ²:¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥â¥é¥Ï¥é¤È¤¤¤¦°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éÇÐÍ¥¶È¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ:»ä¤Ï¤Û¤Ü´¶¾ð¤È´¶³Ð¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤·¤¹¤®¤ë¤È¼Çµï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢´¶¾ð¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃù¤á¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤ÈµÞ¤Ë¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚºê:»ä¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼¤á¤Æ¤â¤¦8Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¤á¤¿»þ¤«¤é½÷Í¥¶È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨È´¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÈÌò¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ÆÆëÀ÷¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈÌÚºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬½÷Í¥¶È¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
ÌÚºê:¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÉñÂæ¤Ï¡£±ÇÁü¤Ï¡¢Âç¸æ½ê¤ÎÊý¤È¶¦±é¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ñ¥Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤Ê¤É¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¤¿»þ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÄÃæ:¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¡¢¥«¥á¥é¤Î°ÌÃÖ¤òÌÀ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¥«¥á¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤¦È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬ÊÑ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤À¤È¥«¥á¥é¤ò¸«¤¿¤éÀäÂÐ¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?
Æó³¬Æ²:¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡£²¶¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê(¾Ð)
¡½¡½º£²ó³§¤µ¤ó¤ª¼Çµï¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈÌÚºê¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¶¦±é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í?
ÅÄÃæ:Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÚºê:¤½¤·¤Æº£¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ:¤³¤Î´Ö¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿!
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò?
ÌÚºê:»öÌ³½ê²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ:¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ã¤Ã¤ÆÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÌÚºê:¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¶¦±é¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£