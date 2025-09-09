iPhone 17¤È°ì½ï¤Ë¡ÖApple Watch SE 3¡×¤¬½Ð¤ë¡© Âç²èÌÌ²½¤Î¤¦¤ï¤µ¤â
¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Ê¤é¥³¥¤¥Ä¤À¤Í¡ª
Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡© ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£iPhone¡ª ¡Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Apple Watch¤Î¼ý³Ï¤Î¤È¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏApple Watch 11¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÏApple Watch Ultra¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¢¤ê¡£
¡Ä¤È¡ª»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Apple Watch SE¤â¿··¿¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
MacRumors¤¬¿·¤¿¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Apple Watch 11¤ÈApple Watch Ultera 3¡¢Apple Watch SE 3¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Apple Watch Series 9¤äApple Watch Series 10¤ÈÆ±¤¸¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
½èÍýÀÇ½¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â¥»¥ó¥µ¡¼¤äµ¡Ç½¤Ï°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂç²èÌÌ²½¤µ¤ì¤¿Apple Watch SE 3¤Î±½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éApple Watch SE 3¤Ï²èÌÌ¤¬¸«¤ä¤¹¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡ª
²Á³Ê¿ø¤¨ÃÖ¤¡Ê3Ëü4800±ß¤«¤é¡Ë¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢º£Ç¯¤ÏApple Watch SE¡¢ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡©
Source: MacRumors