パドレスのダルビッシュ有投手（３９）は８日（日本時間９日）に本拠地サンデイエゴでのパドレス戦に先発し、５回２／３を２被弾を含む６安打３失点、７三振無四球で勝敗は付かなかった。打者２３人に９１球、フォーシームの最速は９５マイル（約１５２・９キロ）をマーク。防御率５・６５。

初回いきなり先頭打者弾を浴びた。フリードルへのフルカウントからの８球目、やや真ん中の７１・３マイル（約１１４・７キロ）のカーブを捉えられ、右翼席へ運ばれた。先制の１２号ソロの飛距離は３４３フィート（約１０４・５メートル）だった。二死後、Ａ・ヘイズに右前打されるが、続くラックスを右飛に仕留めた。

２回は三者凡退で終えるも３回一死後、フリードルに右前打されると二盗を許す。二死二塁でデラクルスに２ストライクからの３球目、外角低めのボール球の８８・６マイル（約１４２・６キロ）のスプリットを痛烈なゴロで中前に運ばれ、２点目を失った。

４回は二死後に安打を許すもトレビノを一ゴロに仕留めて無失点で終えた。５回は２三振を奪って三者凡退。

６回一死後、Ａ・ヘイズに１ストライクからの２球目、内角高めの９１・９マイルのシンカーを左翼席に運ばれた。０―３と点差が広がった。５番ラックスを左飛に打ち取ったところで交代となった。６回に味方打線が反撃シーツの適時二塁打、メリルの２点適時三塁打で同点に追い付き、この時点でダルビッシュの負けは消えた。