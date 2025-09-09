SixTONESジェシー、嵐・二宮和也への“尊敬”熱く回答 共演者から「先輩のときだとふざけないんだ」ツッコミ飛ぶ
【モデルプレス＝2025/09/09】SixTONESのジェシーが9日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）にゲスト出演。嵐・二宮和也の尊敬するところについて明かした。
【写真】SixTONESジェシー＆嵐・二宮和也の仲睦まじい様子
この日、同番組では嵐の二宮和也が主演を務める映画「８番出口」を紹介するVTRが流れた。「二宮の尊敬するところ」について聞かれたジェシーは「すべて尊敬していますよ。バラエティー能力もそうですし、どんどん挑戦し続ける姿勢も後輩として見ていかなきゃ」と回答。すると、MCである南海キャンディーズの山里亮太から「先輩のときだとふざけないんだな（笑）！」とツッコミが。ジェシーは「ふざけないですよ！」と笑顔で返答した。
事務所の先輩・後輩として以前から親交のある二宮とジェシー。2023年5月には、二宮率いるYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」への出演も果たしている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆ジェシー、二宮和也の印象
