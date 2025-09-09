城咲仁、妻・加島ちかえの第1子妊娠報告「妊婦さんには安定期はないと肝に銘じながら」
【モデルプレス＝2025/09/09】タレントの城咲仁（47）が9日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの加島ちかえ（36）が第1子を妊娠したことを報告した。
【写真】元ホストのタレント、ふっくらお腹の妻と2ショット
城咲はふっくらとしたお腹の加島との2ショットを公開し「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表。「新しい命の誕生という奇跡を無事に果たせるよう、夫婦で協力して日々を大切に過ごしていきますので、何卒温かく見守って頂けたら幸いです」と伝え、「家族が増えることを毎日夫婦で喜んでおります」と第1子が誕生することを待ち望む気持ちをつづった。
「妊婦さんには安定期はないと肝に銘じながら夫として出来ることを精一杯してギリギリまでお仕事をしたいと言う妻の加島ちかえの気持ちを大事にして支えていきたいとおもいます」と加島の身体を第一に考えながら、サポートしていく決意を記し「この素晴らしい幸せを何倍にも世の中にお返しできるように夫婦で更に更に精進して参りますのでこれからもジンチカ夫婦を何卒応援して頂けましたらこの上ない最高の人生で御座います。心より感謝を込めて」と結んでいる。
城咲は2005年にホストを引退し、その後はタレントとして活躍。2021年に自身のSNSを通じて加島との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元ホストのタレント、ふっくらお腹の妻と2ショット
◆城咲仁、妻・加島ちかえの妊娠報告
城咲はふっくらとしたお腹の加島との2ショットを公開し「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表。「新しい命の誕生という奇跡を無事に果たせるよう、夫婦で協力して日々を大切に過ごしていきますので、何卒温かく見守って頂けたら幸いです」と伝え、「家族が増えることを毎日夫婦で喜んでおります」と第1子が誕生することを待ち望む気持ちをつづった。
城咲は2005年にホストを引退し、その後はタレントとして活躍。2021年に自身のSNSを通じて加島との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】