平愛梨、子供達がおかわりした夜ごはん公開「美味しそう」「料理上手」と反響
【モデルプレス＝2025/09/09】タレントの平愛梨が9日、自身のInstagramを更新。子供達の夜ごはんを公開し、反響が寄せられている。
【写真】平愛梨、子供達に人気の夜ご飯公開
平は「私がお昼に食べたステーキが美味しくて子供達にもステーキライスにしよう」と料理のきっかけを説明。次男のべベックが「なんか、シェフが作るお肉の味と違う」と感想を述べたことを明かし、「そりゃそうだろッ」と苦笑いしながらも「その違いが分かるだなんて、なんて贅沢なのでしょうか」と次男の味覚の敏感さに感心している。
また「なんか、なんか言いながらも『でも美味しいよ』と完食してくれてホッです」と安堵の気持ちを表現し、「みんなおかわりして本当によく食べるカオス達」と子供たちの食べっぷりを報告。色鮮やかな青い食器に盛り付けられたステーキやガーリックチャーハン、味噌汁などの食事風景を公開している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「次男くんの味覚すごい」「微笑ましい家族時間」「楽しい食卓が1番」「愛情たっぷりの手料理」といった声が上がっている。
平は、サッカー日本代表の長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
