長く使うなら“黒”一択！【ZARA】大人にドンピシャ♡「おしゃれバッグ」

長く愛用できるバッグを選ぶなら、やっぱり“黒”一択かも。幅広いスタイルに馴染みやすく、トレンドに左右されにくいのが黒の魅力です。今回注目したのは、【ZARA（ザラ）】で見つけた大人世代にちょうどいい黒バッグ。華やかなビーズ使いやチェーンディテールなど、ひとクセ効いたデザインが揃っているので、日常にも特別な日にも大活躍しそうです。

フラワーモチーフにビーズ付きで華やかさたっぷり

【ZARA】「ミニショッパー メッシュ ビーズ」\6,590（税込）

メッシュ生地に花柄刺繍のモチーフとビーズをあしらった、華やかなミニバッグ。透け感のある素材だからブラックでも重たく見えにくく、気軽に手に取りたくなりそうです。小ぶりながらも内ポケット付きで、実用性も◎ カジュアルなジーンズスタイルに合わせても、ドレスアップしたお出かけコーデに添えても、存在感を放つアイテムです。

メタリックなチェーンが洗練された印象へ導く

【ZARA】「ミニチェーンバッグ」\6,590（税込）

メタリックなチェーンが目を引くミニバッグは、ハンドバッグとしても、ショルダーバッグとしても使えるのがGOOD。シーンやスタイルに合わせて持ち方を変えられるから、飽きずに長く使えそう。内側にはカードホルダーが備わっていて、ちょっとしたお出かけから旅行などにも活躍する予感。艶のあるブラックが全身をモードに引き締め、大人のスタイルをワンランク上へと導いてくれそうです。

Writer：Anne.M