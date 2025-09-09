豪州に圧勝の台湾、得点のたびに揺れる特大ネックレスとサイコロ

野球の国際大会「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」は8日、沖縄県那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇などでオープニングラウンドの4日目を行い、台湾代表はオーストラリアを10-2で下して通算成績を3勝1敗とした。今大会も台湾のベンチには活気があふれる。昨秋のプレミア12で、日本を倒して優勝した先輩たちの“縁起物”を受け継いでいるのだ。

台湾は初回、先頭からの連打で無死一、二塁の好機を作ると「3番・捕手」で先発した張育豪が中前に適時打を運び先制。この回、豪州の守備の乱れにも乗じて5点を挙げた。2回に1点、3回にも4点を奪い、序盤で試合を決めてみせた。

得点するたびにベンチで大活躍したのが、生還した走者にかけられる大きな金色のネックレスと、サイコロ型の特大風船だ。サイコロはどの面も、台湾で幸運の数字とされる「6」しか出ない特製品。2つとも昨秋、プレミア12を制したフル代表のベンチにも備えられて話題となった。

張育豪は「これはプレミア12の先輩たちをマネしたものなんですが、自分たちのラッキーアイテムです。自分たちもやれるんだという気持ちを持つためにベンチに置いています」とその“効用”を力説する。選手たちは試合中、ベンチ前列のフェンスから身を乗り出すようにして声援を送る。各国のスタイルがぶつかるのが国際大会。その中でも台湾ベンチの明るさは際立っている。

プレミア制した不屈の先輩たちを見て、高校野球選手にも変化が

昨秋プレミア12で優勝した直後には、台北市内で優勝パレードが行われるなど、国を挙げての大フィーバーとなった。そして高校野球の選手たちにも、大きな変化があったという。張育豪は「優勝した先輩たちを見ていると、どんなに強い相手でもあきらめずに戦い抜くことが重要だと学ぶことができました」と口にする。

プレミア12で、台湾の下馬評は決して高くなかった。それが初戦で韓国を6-3で破るなどして勝ち進み、東京ドームの決勝では主将の陳傑憲が3ランを放つなど、日本を4-0で下して初優勝の栄誉に輝いた。

今大会、台湾は6日の米国戦で0-4、屈辱のノーヒット敗戦を食らっている。米国の先発左腕ボレモンには5回11三振と、手も足も出なかった。

豪州戦に先発した王奕翔投手は、ボレモンの投球を見て驚いた。「体の大きさもそうだし、ストレートのコントロールやキレ、すべてのレベルが違いました」と自分との差をいくつも感じさせられたという。ただシュンとならないのが、世界一の偉業を成し遂げた先輩たちから受け継いだハートの強さだ。

王奕翔は「他国の投手を見てマネして、自分に足りないところを強くして成長していきたいです」と力強く誓った。大会の中でも成長を続けていく、にぎやかな台湾代表。優勝を目指す日本との対戦はスーパーラウンドまでお預けとなるが、難敵になっておかしくない存在だ。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）