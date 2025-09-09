インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、オンライン英会話付き英語コーチングスクール「マネーイングリッシュ」と共同で調査した「この人に英会話を習ってみたい！と思う芸能人」の結果をランキングで紹介しています。

調査は、8月21日〜9月1日にかけてインターネットで実施。ランキングは1000の有効回答で作成しています。

3位はデーブ・スペクターさんでした。58票を獲得。回答者からは「面白く教えてくれそうだから」（10代・女性）、「英語に詳しいのみならず、政治のこともよく知っているから」（20代・女性）、「正しい使い方からスラングまで幅広く教えてくれそう」（40代・男性）、「日本語のダジャレも完璧」（40代・男性）といった声が寄せられたということです。

2位は、厚切りジェイソンさんで、78票でした。回答では、「面白くてわかりやすそうです」（10代・男性）、「日本語が堪能で、ユーモアがあるから」（30代・男性）、「面白くて、わかりやすそうで、発音もきれいなので」（40代・女性）、「英語と一緒に投資も教えてもらいたいから」（40代・男性）という投票が見られたとのことです。

1位は「パックン」としても知られるパトリック・ハーランさんでした。90票。投票者からは「日本語も上手で、言語化がうまそうだから」（10代・男性）、「現地の人かつ面白い人だから」（20代・女性）、「ネイティブだし頭もいい」（30代・男性）、「頭がよく、ビジネス英会話も教えるのがうまそうだから」（40代・女性）、「一般会話だけでなく専門的な英語も教えてくれそう」（40代・男性）などのコメントが集まったということです。

